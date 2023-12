Ces élégantes ceintures sont créées à partir de pneus de vélo recyclés

Basée à Roubaix, La Vie est Belt confectionne des ceintures à partir de divers produits recyclés, des pneus de vélo aux pneus de voiture en passant par les tuyaux de lance-incendie, des cordes d’escalade et du linge de maison. Leurs maîtres-mots : l’économie circulaire et le circuit court.

Créée en 2017, La Vie est Belt est une petite entreprise française sise à Roubaix. Certes, elle a déjà attiré un certain nombre de projecteurs médiatiques au cours des dernières années, mais son projet tout récemment découvert par la rédaction de Frandroid est une opportunité de plus pour le mettre en lumière compte tenu de sa belle démarche écologique.

Le cœur de métier de cette entreprise est simple : recycler des matériaux pour les transformer en ceinture. Comme vous avez pu le constater au cours des dernières années, Frandroid s’est particulièrement focalisé sur le domaine du vélo électrique. Cela tombe bien : La Vie est Belt recycle justement des pneus de vélos.

Circuit court

Son équipe d’à peine 10 personnes privilégie ainsi le circuit court et l’économie circulaire pour collecter et transformer un pneu, puis le confectionner en une ceinture. « Nos fournisseurs et la confection de nos produits se trouvent à moins de 200 km de nos bureaux à Roubaix », explique la marque sur son site internet.

La Vie est Belt s’est entourée de partenaires locaux à la fois solides et historiques pour arriver à ses fins. Elle cite notamment les « Mains dans le Guidon », les déchetteries locales, Decathlon ou encore Michelin et Hutchinson « pour gérer leurs stocks dormants et rebuts de production », apprend-on.

La logistique est entièrement chapeautée par les équipes de la société. Une fois les pneus transférés à l’atelier, La Vie est Belt les trie, les lave puis les transforme. Attention, tous les pneus de vélo ne sont pas éligibles à une seconde vie : les pneus de VTT trop crantés — cran supérieur à 3 mm — et les pneus craquelés sont inutilisables.

Pour tous les goûts et les couleurs

De tout ce processus découle un catalogue varié, avec divers styles de produits pour tous les goûts et les couleurs. Les Belt Vélo varient de 39 à 75 euros, par exemple. Il existe aussi des ceintures créées à partir de pneus de voiture, de tuyaux de lance-incendie, de cordes d’escalade et de linge de maison, dont le rendu final apporte de la variété.

Selon La Vie est Belt, « plus de 10 millions de pneus de vélo sont brûlés chaque année en Europe ». Rappelons que la loi française interdit de brûler des pneus, puisque cela génère une forte pollution en raison des particules et autres gaz toxiques qui en émanent. Bref, cela n’a strictement rien de bon pour la planète.