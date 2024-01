Cette nouvelle batterie pour vélo électrique va tout changer pour votre sécurité

L'entreprise Nanotech Energy dévoile une toute nouvelle batterie ininflammable dédiée aux vélos électriques, mais pas seulement. Celle-ci permet d'éviter tout risque d'incendie grâce à une conception à base de graphène et d'un électrolyte innovant.

Les voitures électriques ont le vent en poupe, alors que les arguments formulés par leurs détracteurs se font de moins en moins nombreux au fil des années. Que ce soit au sujet du prix, de l’autonomie ou encore du recyclage, entre autres. Mais certains affirment encore que ces véhicules sont dangereux, en raison de leur batterie qui présenterait un fort risque d’explosion.

Une technologie innovante

Pourtant, s’il est vrai que les incendies de voitures électriques sont impressionnants, ils demeurent tout de même très rares. Et cela sera de plus en plus le cas, grâce au développement de nouvelles technologies qui limitent encore plus les risques, tandis que les tests sont aujourd’hui très sévères, comme nous l’avions expliqué dans un précédent article. Mais il n’y a pas que l’automobile qui est concernée par cette problématique. Et pour cause, c’est aussi le cas de la mobilité urbaine.

Les vélos électriques embarquent également des batteries, qui ne sont pas infaillibles et qui peuvent présenter un risque d’incendie. C’est surtout le cas pour les accumulateurs non-certifiés, qui avaient engendrés pas moins de 243 départs de feu rien qu’à New-York en 2023, provoquant 17 décès. Une vague de sinistres qui avait poussé de nombreux propriétaires et autres sociétés de gestion immobilière à interdire le stockage de vélos et trottinettes électriques à domicile.

Mais cela sera sans doute bientôt de l’histoire ancienne. Une entreprise américaine a trouvé une solution pour rendre les batteries moins dangereuses pour ces engins. Il s’agit de Nanotech Energy, qui dévoile dans un communiqué tout juste publié sa dernière innovation en date. Elle prend la forme d’une nouvelle batterie utilisant des cellules 18650, décrites comme ininflammables.

Mais comment cela est-il possible ? Selon la société basée en Californie, sa conception fait appel à des matériaux plus robustes, réduisant le risque d’incendie en cas de percement ou de choc. Cette nouvelle batterie utilise alors majoritairement du graphène, réputé comme très fiable et déjà utilisé dans l’industrie du transport dans les batteries lithium-ion.

Plus de sécurité

La nouvelle electrolyte réduit considérablement le risque d’explosion par rapport à un accumulateur classique. De plus, ce matériau permet une vitesse de charge plus élevée, qui pourrait également être utile pour une application dans le domaine automobile. Le graphène est également réputé pour sa stabilité structurelle, ce qui a pour effet d’augmenter sa durée de vie.

Nanotech Energy a associé ce matériau à un électrolyte innovant, sans donner plus de détails pour le moment. Selon le site Futuro Prossimo, cette nouvelle batterie serait en mesure de conserver son intégrité jusqu’à 180 degrés celsius, tandis qu’une vidéo publiée par l’entreprise montre sa résistance lors d’un test durant lequel elle est touchée par une balle de 4,5 millimètres.

Pour le moment, cet accumulateur se destine avant tout aux vélos électriques, mais il peut également être utilisé pour un usage médical ou militaire. Reste à savoir s’il sera un jour implanté dans des voitures électriques, permettant ainsi de réduire encore plus le risque d’incendie. Ce qui éviterait également de mettre à la casse des autos à la suite d’un léger choc, comme c’est le cas parfois à l’heure actuelle. En effet, de nombreux modèles ne permettent pas de vérifier l’état de la batterie après un petit accident du fait de leur conception.