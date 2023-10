Voici comment les batteries des voitures électriques sont testées contre les incendies

La France ouvre son premier Giga Test Centre dans le Pas-de-Calais. Celui-ci sera exclusivement destiné à tester les batteries des voitures électriques, notamment pour la sécurité. Les courts-circuits et la surcharge sont ainsi testées pour analyser la réaction des batteries et de leur chimie au lithium. En Chine, nous avons pu assister au fameux (et impressionnant) test de percement des batteries qui peut mener à des incendies.

Les incendies de voitures électriques font la une des médias, pourtant une voiture à batterie lithium à moins de chances de prendre feu qu’une voiture thermique. Mais il est vrai que les feux de batteries lithium sont impressionnants par leur durée et leur intensité. Pour éviter cela, les constructeurs testent leur batterie avant de commercialiser une nouvelle voiture électrique.

En France, un nouveau centre vient d’ouvrir, comme le relaye l’AFP (via Connaissances des Énergies). Il s’agit d’un centre de recherche sur les mobilités issu d’un partenariat public-privé. On y apprend ainsi que « CRITT M2A a investi 13,7 millions d’euros pour transformer ses installations dédiées au thermique en un centre de pointe testant la conformité des batteries de véhicules électriques, et les mettant à l’épreuve en vue de leur homologation ».

Comme on peut le voir sur la page de l’organisme, le centre est doté de nombreux équipements techniques pour tester les batteries avec notamment « un bunker dans lequel les batteries seront mises en situation de surcharge ou de court-circuit pour observer si elles s’embrasent ou explosent ».

À ce sujet, le centre ne semble pas avoir mis en place le fameux test de pénétration avec un clou. C’est à ce test que nous avons eu la chance d’assister en Chine lors de la visite des locaux de BYD. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessous, un clou est inséré au sein d’une batterie, pour simuler un accident avec percement. Une batterie lithium « classique » (de type NCA ou NMC à base de cobalt) s’enflamme alors instantanément. À l’inverse des batteries LFP (sans cobalt), qui résistent à ce genre de test.

Bravo 😁 pic.twitter.com/1bFODj5AKl — Ulrich Rozier (@UlrichRozier) September 19, 2023

Stellantis, Total et Mercedes : les premiers clients

Le premier client de ce nouveau centre est ACC, « coentreprise de Stellantis, TotalEnergies et Mercedes-Benz, qui a ouvert en mai la première méga-usine de France, située à une trentaine de kilomètres de là, à Douvrin ». Verkor a également prévu de réaliser des essais au sein de ce Giga Test Centre. Et, comme le précise Marc Mortureux, directeur général de la Plateforme automobile (PFA) « les besoins de batteries vont être multipliés par dix dans les dix années à venir, et les besoins en matière de tests et de certifications sont considérables ».

Bien évidemment, on s’imagine que les constructeurs réalisent, eux aussi, ce genre de tests en interne. Mais, pour ceux qui n’ont pas les moyens ou compétences, sous-traiter cette partie à ce nouveau centre peut apparaitre comme un gain de temps et d’argent.

Les grands noms du secteur comme BYD ou Tesla ne devrait pas être intéressé par cette proposition, puisqu’ils conçoivent eux-mêmes leurs propres cellules et batteries.