Fusion entre Stellantis et Renault démentie, Shimano sous enquête et un scooter électrique transformable – L’actu Survoltés de la semaine

Sur Survoltés, la semaine du 5 février 2024 a été marquée par des actualités diverses et variées : d’un côté, une rumeur de fusion - ensuite démentie - entre Stellantis et Renault a surgi, de l’autre, Shimano est sous le coup d’une enquête pour de supposés abus, et enfin, un scooter électrique transformable nous a tapé dans l’œil.

Stellantis et Renault, une fusion vite démentie

Face aux rumeurs d’une fusion entre Renault et Stellantis, l’État français, actionnaire majoritaire de Renault, a clarifié sa position en niant ces allégations. La confiance du gouvernement en Renault reste intacte, soulignant l’importance de ses partenariats stratégiques, notamment avec Nissan, Google, et Qualcomm, pour son avenir dans l’électrique.

Shimano sous le coup d’une troublante enquête

Shimano, géant du cycle, fait l’objet d’une enquête après la révélation d’abus sur des migrants par son sous-traitant malaisien Kwang Li Industry. Accusations d’exploitation financière et abus verbaux et physiques ont été rapportés, mettant en lumière des potentielles conditions de travail précaires et des salaires bien en dessous du minimum légal.

Ce scooter électrique transformable est une révolution pour le transport urbain

Surge, une start-up appartenant à Hero MotoCorp, a présenté le Surge S32 Concept, un scooter électrique modulable qui peut se transformer en pick-up en seulement trois minutes. Ce véhicule hybride, capable de transporter des passagers ou des marchandises, inaugure une nouvelle catégorie de véhicule en Inde, offrant une solution innovante pour le transport urbain.

Ces résumés issus d’articles de la rédaction de Frandroid sont rédigés par l’IA (ChatGPT) et systématiquement relus par nos journalistes