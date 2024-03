Le fabricant de l’iPhone dévoile un magnifique écran pour rendre les vélos électriques plus pratiques

Présent dans le smartphone et dans l’automobile, Foxconn (le fabricant de l'iPhone) l’est aussi dans le vélo électrique avec ses systèmes électroniques. Le fabricant chinois vient de présenter un cockpit de vélo électrique via sa filiale Voltaira.

Le salon du vélo de Taipei est probablement l’un des plus importants au monde, et regorge de nouveautés dans son édition 2024. Le fournisseur et fabricant Foxconn, popularisé pour fabriquer les iPhone et récemment dans l’automobile électrique avec sa marque Foxtron, a développé un système dédié aux vélos électriques.

Un écran design incrusté dans la potence

Précisément, c’est la filiale FIT (Foxconn International Technology) et sa marque Voltaira, ayant déjà conçu des systèmes électroniques pour vélos. Ce sont elles qui ont conçu un cockpit de nouvelle génération pour vélos électriques. Là où les écrans sont majoritairement posés sur un support attaché au cintre, le FIT E-Bike HMI peut s’intégrer dans la potence.

L’écran de Voltaira annonce une diagonale de 3 pouces environ. Peu de détails sur d’éventuels menus, mais on retrouve un affichage en apparence très moderne et lisible, avec la vitesse en proéminence. En haut à gauche, on trouve le niveau d’assistance, en bas à droite le pourcentage de batterie, bref l’essentiel, et l’heure (c’est rare !).

Un second écran, cette fois-ci aux boutons incrustés dans le boitier, sera disponible. Plus classique et à poser sur la droite du guidon, il propose un affichage spécifique, là aussi profitant à la vitesse. Reste à savoir si une connectivité existera en complément.

Bientôt sur des vélos électriques ?

Étudié avec Eagotech, le système de la filiale de Foxconn n’a pas encore d’application concrète. On imagine toutefois de futurs vélos électriques dotés de ces écrans, venant ainsi bousculer un marché dominé par l’Allemand Bosch, le Japonais Shimano et le Chinois Bafang.