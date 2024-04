Ce constructeur historique de vélos (électriques) pourrait disparaître très bientôt

Deux ans après son rachat par le groupe Kent Outdoors, le fabricant de vélos Kona Bicycles est officiellement en vente. Pire : la marque s’apprêterait à complètement fermer.

La crise de 2023 qui a touché la filière du cycle a encore des répercussions graves en 2024. Cette fois-ci, c’est au tour de Kona Bicycles, un fabricant historique de vélos basé au Canada, de subir la conjoncture économique du secteur. Selon Road.cc qui cite Singletrack World, le propriétaire de Kona veut tout bonnement stopper les frais.

La maison-mère en question n’est autre que Kent Outdoors, spécialisée dans les articles de sport nautique. Il y a deux ans, le groupe avait racheté Kona à ses fondateurs en plein boom post-Covid. Malheureusement, la baisse de la demande, l’inflation et le surstockage a coûté beaucoup d’argent aux constructeurs.

Kona, fermeture imminente ?

Dans un communiqué de presse, Kent Outdoor annonce une ligne de crédit de 100 millions de dollars via l’Eclipse Business Capital, afin de soutenir sa stratégie de croissance. Sauf que sa stratégie de croissance consiste également à vendre Kona. Plus globalement, Kent souhaiterait abandonner le secteur du vélo.

Une source de Singletrack World va même plus loin. Selon elle, des suppressions d’emplois auraient été annoncées lors d’une réunion. Le groupe serait aussi prêt à fermer Kona pour uniquement céder la propriété intellectuelle de la marque, peut-on lire dans les colonnes du média.

Une reprise trop tardive

Selon une autre source interne, Kent estime que l’industrie mondiale du vélo ne se remettra pas sur pied avant 18 mois, voire deux ans. Ce n’est pourtant pas ce qu’estime l’enquête annuelle de la Cycling Industries Europe, qui table davantage sur une reprise fin 2024.

Bref, Kona Bicycles n’est pas beau fixe et vit des heures sombres. La marque semble tout bonnement avoir été abandonnée par sa maison-mère qui ne souhaite plus poursuivre l’aventure à cause d’une passe difficile dans le milieu du cycle. Malheureusement, de nombreux emplois sont ici menacés.