100 vélos gratuits pendant 1 mois à Paris : premiers arrivés, premiers servis chez Swapfiets

L’opérateur Swapfiets, connu pour ses vélos mécaniques et vélos électriques disponibles en location courte et longue durée, met à disposition 100 de ses cycles de manière totalement gratuite à l’occasion des Jeux olympiques de Paris. Un simple code permet d’en profiter.

Les premiers arrivés seront les premiers servis. Dans un mail envoyé à la rédaction, l’opérateur Swapfiets nous annonce mettre 100 vélos à disposition des Parisiens, et ce de manière gratuite, dans le cadre des Jeux olympiques 2024. Cette offre sera valable du 10 juillet au 15 août, de quoi largement couvrir la période des JO.

Pour aller plus loin

Pourquoi les fameux vélos Swapfiets aux pneus bleus sont en difficulté

Bonne nouvelle : aucun engagement n’est demandé à l’utilisateur. Il suffit tout simplement de s’inscrire sur le site Swapfiets et d’entrer le code VELO-24. En revanche, le loueur connu pour ses vélos reconnaissables à leur roue avant bleu, ne fournit pas de cycle électrique, mais mécanique : les modèles Original et Deluxe 7 plus précisément.

Pour les personnes domiciliées à Paris

Dans les petites lignes du communiqué de presse, est aussi indiqué que cette campagne s’adresse uniquement aux nouveaux utilisateurs du service domiciliés à Paris. Ceux et celles qui sont déjà clients ne peuvent donc visiblement pas en profiter.

Arnaud Pellegrin, Country Manager France de Swapfiets, s’exprime avec enthousiasme à ce sujet :

Impatients comme tous les Français d’accueillir les Jeux olympiques à Paris, nous ne pouvons nier que cet événement mondial vient challenger les déplacements quotidiens des Parisiens : nombreux chantiers, rues bloquées, transports en commun saturés… Swapfiets a été créée dans le but de démocratiser la mobilité douce en ville et de faciliter le quotidien des cyclistes urbains, c’est donc tout naturellement que nous avons pris la décision d’offrir une partie de notre flotte aux Parisiens pendant les JO.

Pour remettre l’église au milieu du village, c’est aussi ici un moyen pour Swapfiets de profiter d’un écho médiatique favorable, de renforcer sa popularité et accessoirement de convertir des utilisateurs susceptibles de craquer pour un abonnement plus long terme. Bref, cette opération a aussi été organisée à des fins commerciales.

Une boutique physique à Paris

Il n’empêche, nous ne pouvons que saluer la démarche de démocratiser toujours plus le vélo dans une ville dont le niveau de cyclabilité ne cesse d’augmenter de mois en mois. À noter que Swapfiets dispose d’un magasin physique à Paris, au 115 boulevard de Sébastopol (2e arrondissement).