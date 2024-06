Quel est ce vélo qui est le troisième véhicule électrique le plus vendu aux USA

Aux États-Unis, un petit « intrus » s’est immiscé à la troisième place des véhicules électriques les plus vendus en 2023 : un certain vélo électrique nommé Lectric XP 3.0, qui vient se caler entre la Tesla Model 3 et la Chevy Bolt EV. Une nouvelle preuve que les VAE rencontrent un succès considérable outre-Atlantique.

Fondé en 2019, Lectric eBikes n’est pas le constructeur de vélos électriques le plus connu en France. Logique : son terrain de jeu favori est avant tout les États-Unis. Cette entreprise a largement prospéré au Pays de l’Oncle Sam, parvenant à écouler plus de 400 000 modèles de VAE au cours de ses quatre premières années d’existence.

Clou du spectacle : le site spécialisé Electrek nous rapporte qu’un de ses vélos électriques s’est hissé à la troisième place des véhicules électriques les plus vendus des USA en 2023. Il s’agit tout simplement du Lectric XP 3.0, qui rencontre un succès considérable outre-Atlantique.

Des ventes à 5 ou 6 chiffres

« L’essentiel de cette croissance est alimenté par le succès du vélo électrique le plus populaire de Lectric, le Lectric XP, qui est le troisième véhicule électrique le plus populaire en Amérique derrière les Tesla Model 3 et Model Y », se félicite la marque auprès d’Electrek. « Lectric eBikes est l’une des sociétés de vélos électriques à la croissance la plus rapide en Amérique », ajoute-t-elle.

Le fabricant ne donne aucun chiffre de ventes précis. En revanche, on sait que son vélo vient se caler entre la Tesla Model 3 vendue à 220 910 exemplaires et la Chevy Bolt EV, forte de ses 62 045 ventes. Le delta est grand entre ce binôme : faut-il juste comprendre que le Lectric XP 3.0 a conquis entre 63 000 et 220 000 clients l’an passé.

Le boom du VAE aux USA

Cela reflète aussi et surtout le boom du vélo électrique aux États-Unis. Selon les données du département de l’Énergie du pays, 1,1 million de VAE ont été vendus en 2022 – les chiffres 2023 ne sont pas encore connus -, contre 880 000 en 2021, 437 800 en 2020 et 287 000 en 2019. C’est dire la progression fulgurante des deux-roues électrifiés.

La popularité du Lectric XP 3.0 – et ce malgré un rappel de 45 000 unités en raison d’un problème mécanique sur les freins – est aussi due à son petit prix de 999 dollars , ce qui en fait un vélo électrique abordable capable de toucher le plus grand nombre. En France, le prix des VAE est bien souvent le principal frein à l’achat, comme le soulignent nos sondages réalisés en 2022 et 2024.