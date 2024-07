Grâce à cette valise, transporter son vélo en avion va devenir bien plus pratique

Présente à l’Eurobike 2024, la marque allemande B&W International, spécialisée dans les valises de protection outdoor, a exhibé sa toute dernière nouveauté dédiée au vélo : la Bike Shield. L’idée : pouvoir transporter sa monture - de préférence un route ou gravel - sans devoir démonter le guidon.

Fondé en 1998, B&W International est aujourd’hui une référence en matière de valises de protection outdoor. Valise d’outillage, valise taillée pour les appareils photo haut de gamme, pour les drones, ou encore valise de survie : leur gamme de produits s’adresse à un large spectre de personnes. Le vélo fait aussi partie de ses cibles.

La firme allemande a d’ailleurs présenté sa toute dernière nouveauté à l’occasion de l’Eurobike 2024, organisé à Francfort du 3 au 7 juillet. Son nom ? La Bike Shield. « Elle s’adresse à un public qui cherche à voyager avec son vélo en train et en avion », débute Gonzague Prouvost, fondateur d’Atout Velo Pro, qui représente diverses marques en tant que consultant et ambassadeur.

Terminé le démontage du guidon

Fort d’une expérience de 15 ans dans le vélo, dont 10 ans chez Abus, Gonzague Prouvost poursuit : « Les Allemands aiment beaucoup aller en Espagne faire du vélo de route. Ils vont souvent à Majorque, même les clubs de vélo amateurs organisent de tels voyages », nous contextualise-t-il. C’est là qu’intervient la Bike Shield.

En réalité, B&W International n’en est clairement pas à sa première valise de transport pour vélo. Citons, entre autres, les Bike Case II, Bike Box II et Bike Guard Curv. Sauf que la Bike Shield vient répondre à une problématique bien précise : le démontage du guidon des vélos route et gravel, qui n’est plus nécessaire ici.

« Depuis quelque temps, beaucoup de vélos route et graves ont leurs câbles directement rattachés au guidon, qu’on ne peut plus retirer », rappelle Gonzague Prouvost. C’est pourquoi la Bike Shield a été créée, pour pouvoir accueillir cette catégorie de vélos sans même devoir désassembler le guidon. Un gain de temps, d’énergie et de confort.

Jusqu’à 32 kg, avec le vélo

« Aujourd’hui, on est sur un prototype qui ressemblera à 99 % au produit final », nous montre-t-il sur le stand de la marque, posté dans le Hall 11.1 du salon. « C’est une valise en ABS, un plastique dur qui est suffisamment souple pour absorber les chocs ». Quatre roulettes ont été installées pour faciliter son déplacement.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Un vélo ne peut pour autant pas s’y caler sans quelques petites opérations. « On est tout de même obligé d’enlever les deux roues, et les pédales si besoin ». Au total, le poids total de la valise avec le vélo peut atteindre 32 kg, en sachant que la valise en elle-même pèse un poil moins de 16 kg. « Tout ceci a été validé par toutes les compagnies aériennes », tient à nous rassurer Gonzague Prouvost.

Quid des vélos électriques ?

Pour ceux et celles qui se le demandent, les vélos électriques – même route et gravel – ne peuvent pas voyager dans cette valise. Pourquoi ? Pour de simples raisons de sécurité aérienne liées à la batterie. Les accumulateurs de VAE sont tout simplement interdits à bord des avions, que ce soit en soute ou en cabine.

Le prix de la Bike Shield devrait être de 650 euros, pour une sortie d’ici la fin de l’année nous précise-t-on. Sachez enfin qu’elle mesure 1330 mm de long, 900 m de large et 570 mm de haut.