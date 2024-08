J’ai fait la Loire à vélo durant 3 jours : que visiter, où manger et où dormir ?

L’auteur de cet article a crapahuté trois jours durant à vélo électrique autour de l’Eurovélo 6, dans les Pays de la Loire. L’occasion de vous partager les quelques adresses coup de cœur du séjour, tant pour vous péter la panse que pour tomber dans les bras de Morphée ou vous abreuver de connaissances historiques dans les divers sites touristiques de la région.

Série « Loire à vélo », épisode 3. L’Eurovélo 6, et plus spécifiquement ces portions qui traversent les Pays de la Loire, est l’une des véloroutes parmi les plus réputées de France et d’Europe. La richesse culturelle et historique de cette zone en fait un lieu idéal pour voyager quelques jours durant – trois dans notre cas – à vélo électrique ou vélo musculaire.

L’objet de cet article se situe aux antipodes de ce que vous avez l’habitude de lire dans les colonnes de Frandroid – et par extension, dans l’univers du vélo électrique que nous couvrons depuis plusieurs années déjà. Ce sujet vise avant tout à vous partager les bonnes adresses de notre petit périple.

Que ce soit pour dormir, manger ou se cultiver, notre voyage à vélo de Saumur à Tours – en passant par Chinon et Azay-le-Rideau – a été l’occasion de découvrir de bons petits plans qu’il convient de mettre en exergue.

Entre Saumur et Tours, quoi visiter ?

Le hasard à bien fait les choses. Notre arrivée à Saumur le vendredi 28 juin a parfaitement coïncidé avec l’ouverture du fameux festival Anjou Vélo Vintage. C’est donc dans une ville de Saumur animée que nous passâmes notre première soirée – la veille du vrai départ -, où la tradition met au cœur de cette grande fête une ambiance particulièrement vintage, tant dans les vêtements où la bretelle est de mise que dans les vélos, évidemment.

C’est donc dans un dédale de stands culinaires – sans oublier le vin de la région – et de vélos d’époques parfois à louer que notre petit groupe de cyclistes a passé la première soirée. L’Anjou Vélo Vintage, c’est aussi et surtout des circuits pour tous les niveaux, de 35 à 105 kilomètres. Une grande fête conviviale, en somme, où la Petite Reine n’est autre que la star du moment.

Parce qu’une image vaut mille mots, voici une petite galerie de cette joyeuse sauterie.

Les châteaux

Souvent pressés par le temps, la faute à un planning trop ambitieux, nous avons été contraints d’annuler plusieurs visites de château, à notre plus grand désespoir. Il n’empêche, quelques-uns d’entre eux valent le détour, tant pour leur histoire que pour leur jardin voire même leur joli point de vue. Petit tour d’horizon.

Château de Montreuil-Bellay

Un château chargé d’histoire, qui a aussi et surtout été le théâtre de nombreuses batailles. Construite à partir du 1025, cette forteresse – qui produit désormais son propre vin – a traversé les époques : cela se ressent autant dans son architecture médiévale que celle de la Renaissance. En bonus : une jolie vue depuis les remparts, une visite de la cuisine à l’époque taillée pour toute une cour, une plongée dans les caves voûtées et une découverte globale du château chapeautée par un guide le temps de 15 minutes.

Prix : 12,40 euros pour les adultes.

Château Azay-le-Rideau

Château d’Azay-le-Rideau, possiblement le petit coup de cœur du week-end. Ambiance bucolique au rendez-vous, puisque l’Indre traverse le domaine en son cœur, au beau milieu des jardins où les visiteurs déambulent au gré de leurs envies.

De style Renaissance, ce château bâti sous le règne de François 1er (1515 – 1547) accueille par ailleurs une quinzaine de costumes originel issus du ballet du Lac des Cygnes, s’il vous plaît, sans oublier le luxueux et très cosy salon Biencourt. Prix : 13 euros en plein tarif.

Château de Villandry

Château de Villandry, le plus majestueux. Tout du moins ses jardins, que l’on ne compte plus : jardin de l’eau, jardin du soleil, le labyrinthe, le jardin d’Ornement, le bois, le jardin des Simples. Sans oublier, l’immense Potager divisé en neuf parterres et d’une superficie de 12 500 mètres carrés.

Les chiffres donnent le tournis : 30 000 plants de fleurs, 80 000 plants de légumes dispatchés selon leur saison. Un véritable spectacle pour les yeux. Prix : 13 euros château et jardins, 8 euros les jardins seuls.

Ce qui était initialement au programme

Trois sites culturels que sont le Château de Brézé, l’Abbaye Fontevraud et le Château d’Ussé étaient initialement prévus. Mais faute de temps suite à diverses péripéties contées dans les autres articles de cette série « Loire à Vélo », nous n’avons pu les visiter. Ce trio reste à garder en tête si vous passez dans la région.

Finalement, notre Loire à vélo en 3 jours s’est résumée à trois châteaux tout de même, au superbe festival Anjou Vélo Vintage et à quelques visites de ville telles que Saumur, Chinon ou encore Tours. Un bilan plus que respectable.

Où manger ?

La Loire à vélo, c’est aussi et surtout de la bonne bouffe. Qui plus est si vous êtes un gourmet comme moi. L’idée de ce chapitre n’est pas de vous décrire en détail chaque plat tel un critique culinaire du guide Michelin. Voyez-y simplement des recommandations et un simple petit retour d’expérience, avec quelques clichés capturés à la volée.

L’Auberge des Isles (Moutreuil-Belay) : localisation féerique (en contrebas du château), plats travaillés et réussis, accueil inoubliable (une salle nous a été donnée pour nous changer suite à une matinée entière sous la pluie, vêtements passés au sèche-linge), services au top.

Le Local (Chinon) : excellente adresse gastronomique, cuisine raffinée et équilibrée, environ 50 euros par personne pour un format entrée, plat et dessert avec du vin. Serveurs professionnels et aimables, patron malaisant et désagréable.

Bistrot Le Jeanne d’Arc (commune de Huismes) : découverte incongrue au gré de notre chemin, plats simples, mais généreux et efficaces, belle terrasse apaisante, prix très corrects et patrons d’une gentillesse débordante. Parfait pour un midi !

La Doulce Terrasse (Villandry) : jouxte le Château de Villandry, plats sans prétention, mais bons et copieux. Idéal pour aller déjeuner après la visite du château.

Où dormir ?

Selon la nature de votre voyage, la typologie de logement peut grandement différer : si vous privilégiez la tente et le bivouac, alors il vous suffit de trouver le spot idéal pour planter vos sardines. Dans notre cas, nous avons opté pour un mix entre locations AirBnb et gîte.

Bon à savoir : le week-end de l’Anjou Vélo Vintage, les logements de Saumur et de ses environ sont pris d’assaut. Faites bien attention à vous y prendre à l’avance, ou à changer de date. Ou comme nous, à avoir un poil de chance sur la disponibilité d’une maison que nous avons louée quelques semaines auparavant.

À Chinon, nous avons jeté notre dévolu sur la chambre d’hôtes « La Bonne Note » : très bel accueil d’un couple qui a aussi lancé sa propre pizzeria – visiblement réputée dans la région -, lieu doté d’une piscine, chambres correctes et petit déjeuner gourmand !

La troisième et dernière nuit fut la plus belle (voir photos) : au Manoir de la Touche (Azay-le-Rideau) encore dans son jus et érigé au beau milieu d’un joli domaine. Au Manoir de la Touche, on s’y sent surtout comme chez soi. À l’image de cette petite sauterie organisée par les propriétaires, dans le calme et le respect, et où leurs amis nous ont gratifiés de quelques chants à la guitare.

Bonus : piscine intérieure et salle de jeux. Chambres spacieuses et confortables, petit déjeuner copieux et accueil avenant et bienveillant.

