Ce site ultra pratique compare la taille des vélos cargo : une vraie mine d’or pour tout acheteur

Un site qui compare la taille des vélos cargo du marché, en voilà une bonne idée. Voici donc le projet d’un certain Louis Veillard, dont le comparateur liste déjà plus de 80 références.

Acheter un vélo cargo, qu’il soit longtail, biporteur ou triporteur, revêt plusieurs enjeux. Des enjeux financiers évidemment, puisque cette catégorie de vélo se vend généralement plus cher qu’un simple vélo électrique. Des enjeux également liés à la praticité : de par son train arrière allongé, un longtail affiche bien souvent de grandes dimensions, par exemple.

L’idée est donc de trouver le parfait équilibre entre le bon tarif, les usages auxquels le vélo répond, et le niveau d’encombrement et de praticité qu’il engendre. Pour ce dernier aspect, un site tout trouvé et très pratique vous vient en aide : bikes.louiseveillard.com. Il s’agit en fait d’un comparateur de vélos cargo, repéré depuis la page LinkedIn « Le Concentré Vélo + Le Job Vélo ».

Plus de 80 références

Ce projet collaboratif – n’importe qui peut ajouter un modèle en quelques étapes – liste déjà plus de 80 références : du Tern HSD au Moustache Lundi 20 en passant par le Decathlon R500E, le Vello SUB, le Riese & Muller Multitinker ou encore le Muli, pour ne citer qu’eux. Vous y trouverez aussi bien des longtails que des biporteurs et triporteurs.

Décliné en langue française et anglaise, ce comparateur hérite d’une colonne où se trouvent tous les cycles référencés. Un outil de recherche par marque ou modèle permet d’affiner ses prospections. Chaque biclou possède par ailleurs un lien qui mène vers sa page produit officielle, vers le site du fabricant.

En sélectionnant deux vélos – vous pouvez en cocher autant que vous voulez -, le site les superpose entre eux, de profil. L’axe des ordonnées et des abscisses permet en outre de comparer leur hauteur et leur longueur, respectivement. Mieux : deux filtres bien pensés offrent un meilleur recul sur leurs dimensions.

Télécharger toutes vos recherches

Le premier ajoute une silhouette humaine qui permet de toujours mieux se rendre compte de la taille des cycles vis-à-vis d’une personne. Le second filtre, nomme « Contours », fait apparaître des croquis dessinés de chaque vélo, en deux couleurs bien distinctes. Là encore, pour optimiser le distinguo entre les deux. Selon nous, l’ajout d’un filtre tarifaire ne serait pas de trop.

Toutes vos recherches et autres systèmes de filtres appliqués peuvent ensuite être téléchargés, de sorte à les avoir sur vous, n’importe quand. Cette initiative reste en tout cas une excellente idée, qui peut aider bien des utilisateurs et utilisatrices à mieux se rendre compte des différents gabarits présents sur le marché, sans même se rendre en magasin.