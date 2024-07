Ce vélo électrique est extensible

La marque néerlandaise Dutch Cyclr a récemment présenté un prototype de vélo cargo électrique extensible. L’idée est de pouvoir étendre le bac de chargement avant, afin d’augmenter sa capacité d’accueil. Le produit final ne devrait voir le jour qu’au troisième trimestre 2025.

La catégorie des vélos cargo électriques, représentée par les longtails, les biporteurs et les triporteurs, est en pleine effervescence depuis l’ère post Covid-19. Et il est intéressant d’observer une certaine volonté d’innover pour se démarquer d’un segment sur lequel tous les grands constructeurs, ou presque, se sont positionnés.

C’est notamment le cas de Dutch Cyclr, une marque néerlandaise qui a récemment présenté un prototype de biporteur électrique… extensible, nous apprend Electric Bike Report. Son nom ? Le Cyclr-Flex, qui supporte une capacité de charge totale de 175 kg, cycliste inclus.

Un produit final prévu pour fin 2025

Son fondateur Nikolaï Carels a travaillé sur ce projet durant 6 ans, et a notamment collaboré avec le studio VROEGH Design pour concevoir un premier prototype et breveté l’ensemble de son idée. Cette dernière repose sur un système de rails qui permet à l’avant du vélo de s’étendre et d’augmenter son volume de charge, pour, par exemple, transporter plus de marchandises ou accueillir une nouvelle personne.

Tout ce petit manège fonctionne de concert avec les câbles de direction qui relient le guidon à la fourche. L’ensemble est censé apporter suffisamment de rigidité pour garantir une conduite stable et supporter les charges disposées à l’avant. On imagine que des tests poussés vont être effectués d’ici la sortie du cycle, prévue au 3e trimestre 2025.

Vers quel prix ?

Dutch Cyclr espère par ailleurs commercialiser son système à d’autres marques de vélos cargos électriques, sous forme de licence. Son site internet et les informations publiées au sujet de son modèle n’en disent pas davantage sur sa technologie brevetée. On espère simplement que cette idée aboutira bel et bien à un produit final.

Quant au tarif, il pourrait voguer autour des 7500 euros. Le prix à payer pour gagner en compacité, ou au contraire en volume de charge, selon l’utilisation que vous faites du vélo.