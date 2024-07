L’Allemagne ouvre sa nouvelle autoroute à vélo : bientôt la même chose en France ?

Munich inaugure un premier tronçon de son réseau d’autoroute vélo reliant le centre-ville à sa banlieue lointaine jusqu’à 25 km. L'objetctif : réduire le temps de trajet maximal en vélotaf à une heure à VAE.

Si vous avez roulé en Allemagne récemment, vous avez sans doute remarqué une infrastructure vélo bien plus développée que chez nous. On ne parle pas que des centre-villes, mais aussi des pistes cyclables séparées en banlieue voire entre villes, permettant un vélotaf en toute sécurité.

Conscients que certaines de ces pistes sont très empruntées ou à fort potentiel, la région de Munich les transforment même en véloroute… voire en “autoroutes à vélo”.

Münich bien muni

Au total 14 “corridors” de ce type sont à l’étude, longs de 11 à 25 km. Les travaux ont démarré l’été dernier sur la ligne 3 et le premier tronçon “Abschnitt 4.1 Süd” de 3 km est ouvert depuis quelques jours à Garching. Même les élus locaux ont pris part à l’inauguration de cette véloroute (voire photo). Si le terme “autoroute vélo” est mentionné dans les médias allemands, c’est que le tracé longe en partie une autoroute, la B13.

Le prochain tronçon se terminera fin 2024 voire début 2025, mais pas de date précise pour la fin des travaux de cette autoroute vélo qui sera longue de 19 km. Cela devrait permettre de relier le centre-ville de Münich et la banlieue d’Unterschleißheim en moins d’heure à 20 km/h de moyenne (ou 45 minutes sur un vélo électrique à 25 km/h).

Des projets d’autoroute vélo similaires en France ?

La France, en retard sur son voisin allemand ainsi que les Pays-Bas ou le Danemark sur l’infrastructure vélo, devrait prendre exemple. Néanmoins, on peut saluer certains projets cyclables d’ampleur, aux voies sécurisées et parfois bidirectionnelles.

Paris et sa banlieue ont lancé le RER V renommé Réseau Vélo Île-de-France (VIF), consistant en 11 grands axes cyclables totalisant 750 km. Or, son accomplissement est lent, prévu entre fin 2025 et 2030. Espérons que les “olympistes” des JO 2024 donneront un élan à son développement.

Le futur réseau vélo Île-de-France VIF 2025-2030. // Source : Rrégion Île-de-France Les Voies Lyonnaises 2024-2030 // Source : Métropole Grand Lyon

Par contre, Lyon et ses “Voies Lyonnaises” deviendra réalité plutôt. Il reliera 49 communes de la Métropole d’ici la fin de décennie, via 13 lignes sur 350 km. La première ligne VL1 pourrait ouvrir à la fin de l’été, à temps pour la rentrée ?