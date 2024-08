Ces gigantesques et impressionnants vélos électriques mettent le paquet pour séduire les grandes tailles

Spécialiste répondant aux besoins des plus grands et plus grandes cyclistes, Dirtysixer dévoile ses vélos électriques à moteur Bosch avec des roues gigantestques allant jusqu’à 36 pouces !

Ce vélo électrique 36 pouces est adapté pour les plus grands cyclistes. // Source : DirtySixer

La plupart des vélos électriques proposent plusieurs tailles, mais certains proposent juste une taille unique ! Comment faire lorsque l’on mesure plus de 2 mètres ? Le français David Folch fait partie de cette population particulière, qui roulait sur des vélos 29 pouces classiques.

Il les trouvait mal adaptés, et y chutait souvent, d’où l’idée de concevoir un vélo 36 pouces. Voilà comment l’entreprise Dirtysixer a démarré en 2013 (basée à Hong Kong), avec le jeu de mot “thirty-sixer” et “dirty” (sale en anglais). Déclinés aussi en 32 pouces et électrifiés, ces vélos ont séduit de nombreuses stars du basketball, dont Shaquille O’Neal et le Français Rudy Gobert !

Des vélos électriques DirtySixer de XL à 4XL !

Nouveauté pour l’été 2024, une nouvelle gamme de vélos électriques grande taille débarque, diversifiant l’offre. Les eDirtySixer Bosch proposent deux versions : 32 pouces en deux tailles XL et 2XL, 36 pouces en 3XL et 4XL. Ainsi, les grands gabarits de 1,78 à 2,25 cm trouveront pédale à leur pied.

Des versions 32 et 36 pouces pour tailles jusqu’à 2,25 m ! // Source : DirtySixer

Rigide et de géométrie plutôt sportive, ce duo de VAE peut également varier les cintres et selles pour s’accommoder à chaque profil. Les poignées et pédales sont également de dimensions “supersize” pour les grandes mains et grandes pointures.

La puissance Bosch pour grand gabarits

Plus modernes, les eDirtySixers Bosch apportent un moteur Bosch Performance Line CX, dont le couple de 85 Nm et la puissance en pic de 600 W seront idéaux pour soutenir le poids plus important. On ne parle pas forcément du cycliste, mais du VAE Dirtysixer variant entre 29 et 31,5 kg.

Source : DirtySixer Source : DirtySixer Source : DirtySixer

Autre composant lié au poids, les freins hydrauliques Tektro intègrent un double disque à l’avant, chacun à étriers 4 pistons. Il manque toutefois une information sur la taille de la batterie – amovible – mais la fiche technique spécifie bien la transmission Shimano Cues 10 vitesses.

Le lancement en financement participatif a pris fin en juillet (à -20 %), mais les livraisons ne débuteront pas avant février 2025 en provenance de Taïwan. Les vélos électriques DirtySixers Bosch semblent disponibles en Europe avec une limite de 25 km/h, au prix de 8 999 dollars (8 200 euros), livraison incluse.