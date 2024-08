Abordable et visible à 300 mètres par les voitures : cette nouvelle veste vélo veut être votre ange gardien de nuit

Disposant d’un design spécial détecté par les caméras et capteurs de voitures, l’Urban Circus Detectable Light est une veste vélo proposant un prix doux pour la rentrée. Présentation.

Source : Urban Circus

Stylée et très visible, la récente veste vélo Urban Circus Detectable est un superbe produit pour rouler à vélo au quotidien. Elle intègre un motif spécial à microbilles pour être détectée par les caméras de voitures, renforçant la sécurité de nuit. Seul bémol, son tarif est un peu prohibitif pour certains. La marque française lance ainsi une nouvelle version plus abordable, apprend-on dans un communiqué de presse envoyé à la rédaction.

Une technologie reconnue par les voitures

La veste vélo Urban Circus Detectable Light reprend le même design que son aînée, dans une nouvelle version dite « plus légère ». Avec un poids identique de 800 grammes, elle conserve donc la technologie développée pendant 18 mois avec Continental. Elle est toujours reconnue par les caméras et capteurs de voitures, fluorescente et réfléchissante jusqu’à 300 mètres.

Source : Urban Circus

Conçue pour être portée à vélo électrique, vélo mécanique, trottinette électrique et même pour courir, la Detectable Light met de côté l’équipement pour privilégier le confort. Perdant l’imperméabilité, elle est toutefois plus respirante, tout en conservant son format unisexe. Elle propose en plus des tailles enfants à partir de 6 ans.

Une veste vélo au prix accessible

Urban Circus lance sa Detectable Light le 21 août 2024 en précommande, exclusivement sur son site. Le prix de la veste vélo est de 69,90 euros en taille adulte (XS à XXL) et de 59,90 euros dans les deux tailles enfants (6/8 ans et 10/12 ans).

Complète avec une capuche, imperméable et déperlante, l’Urban Circus Detectable « tout court » reste disponible au tarif de 265 euros.