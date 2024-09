Label Cyclescore et Indice France Vélo : tout savoir des notes écologiques de nos vélos (électriques)

Développer la traçabilité et encourager une production responsable : voilà l’objectif du Cyclescore et de l’Indice France Vélo. On vous dit tout sur ces nouveaux labels qui entreront en vigueur à l’automne 2024 pour nos vélos électriques et vélos mécaniques.

Source : Frandroid

Acheter un vélo électrique ou mécanique à moindre prix et faire l’impasse sur la qualité de fabrication ou favoriser le développement de l’économie, la création d’emplois locaux et le respect de l’environnement ? C’est pour répondre à ces interrogations que deux nouveaux labels sont déployés dans l’industrie du vélo : le Cyclescore et l’Indice France Vélo.

On fait le point sur ces nouveaux leviers de décision pour le consommateur.

Cyclescore et indice France vélo : deux nouveaux labels écologiques

Le Cyclescore et l’Indice France Vélo font leur apparition sur le marché. Ces deux nouveaux labels ont un point commun : ils aspirent à renseigner le consommateur sur certains aspects à la fois liés à l’écologie, la traçabilité et le bien être sociétal.

Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Le Cyclescore a été imaginé par l’AFNOR (Association française de normalisation) avec le soutien de l’Ademe. Pour mieux comprendre leurs enjeux, un parallèle peut être naturellement fait avec le nutriscore dans l’alimentation et l’écoscore dans l’électroménager, rappelle le site de la Filière Vélo.

L’Indice France Vélo, lui, repose sur « un travail fait au sein du groupe de travail label vélo », est-il indiqué.

Cyclescore : noter l’impact de la production d’un vélo

Le Cyclescore tend à établir une notation de la production d’un vélo sur les critères environnementaux et sociétaux. En d’autres mots, ce label vise à favoriser les chaînes de productions respectueuses de l’environnement et des conditions de travail humaines.

Indice France vélo : quantifier le « made in France »

L’indice France Vélo aspire à assurer l’aspect traçabilité des parties du vélo produites en France. Un nombre plus élevé de composants fabriqués et assemblés sur le territoire permettra au constructeur de bénéficier d’une note plus élevée.

Méthodologie et critères du Cyclescore

Attribuer une note, c’est bien ; l’expliquer, c’est encore mieux. Voici de plus amples informations sur les critères de notation et d’attribution du Cyclescore.

Le Cyclescore // Source : © Cyclescore

Ce nouveau label s’établit sur un total de dix critères, uniquement pour les vélos (électriques) neufs. Parmi eux, cinq concernent l’environnement, les autres étant destinés au volet sociétal.

Les critères pour l’environnement :

Le matériau du cadre et les énergies utilisées (mix énergétique) pour sa fabrication ;

La pollution engendrée par la peinture ;

Le transport (notamment vis-à-vis de la localisation de l’usine qui fabrique la cadre) ;

La réparabilité ;

Le type de batterie utilisée pour le cas des VAE.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Les critères sociétaux liés au site d’assemblage :

Le bilan de gaz à effet de serre ;

Les conditions de travail des employés ;

L’égalité femmes/hommes et l’inclusion dans l’entreprise ;

Les conditions de mobilité durable des salariés.

Selon un barème précis et sophistiqué dont vous pouvez retrouver les détails sur cette page, ces deux volets cumulent un certain nombre de points en fonction de leur respect, ou non, de tel ou tel critère. In fine, le total de points obtenus les classe au sein d’une échelle verte « allant de A pour les vélos les plus vertueux, à E pour ceux qui peuvent s’améliorer », écrit la Filière Vélo.

Méthodologie et critères de l’Indice France vélo

À l’instar du Cyclescore, l’Indice France vélo opère pour la traçabilité des éléments qui constituent un vélo mécanique ou électrique. L’objectif : « valoriser les vélos assemblés en France, et dont la part de valeur ajoutée française est importante », peut-on lire. Cela permet aussi de garantir une limpidité sur cette revendication française.

L’Indice France Vélo se fonde sur plusieurs critères tels que :

Le lieu de conception (R&D) ;

Le lieu d’assemblage (chaîne de montage située en France) ;

Le lieu où le vélo est peint ;

La part de composants français qui constituent le cycle : 15 % ou 40 %, deux seuils qui influeront sur la note finale.

Source : Filière Vélo

Pour la notation, « chaque étape permet d’avoir une note 0 ou 1 point. L’indice est une note allant de 2/5 à 5/5, sachant que la conception et l’assemblage doivent être a minima faits en France pour prétendre à l’indice Filière France vélo », écrit Filière Vélo. Et de conclure : « un modèle bénéficiant du label Origine France Garantie a d’emblée un indice de 5/5 ».

Cyclescore et indice France Vélo : des bénéfices, mais des limites

Ces deux nouveaux labels apportent des bénéfices sur un axe double : la production respectueuse des enjeux énoncés ainsi que la transparence auprès des usagers finaux. Si le Cyclescore favorise la prise en compte des enjeux environnementaux dans le procédé de fabrication, il renforce également la capacité de distinguer un produit de qualité (ou non) chez l’acheteur. Il en va de même pour l’indice France Vélo qui permet à l’acquéreur d’orienter son choix en faveur du soutien de l’économie locale.

Assemblage en usine — Image d’illustration // Source : © Pexels

Néanmoins, l’entrée en vigueur de ces nouveaux labels n’apporte pas que des points positifs : l’évaluation des critères du Cyclescore pourrait être complexifiée par un besoin d’accessibilité à des informations claires et transparentes. En d’autres termes, l’ensemble des constructeurs devront jouer le jeu en toute limpidité. L’indice France vélo soulève par ailleurs des questions sur le prix final du produit : les coûts de production d’un vélo en France étant potentiellement plus élevés que ceux des pays asiatiques.

Ces deux labels sont déployés progressivement depuis l’automne 2024, la campagne de certification des modèles ayant démarré durant l’été.