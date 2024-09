Voici le top 3 des réparations les plus fréquentes sur les vélos (électriques)

Jungle Bike, plateforme qui met en relation les réparateurs de vélo et les cyclistes, a dévoilé les réparations les plus fréquentes observées sur nos cycles. Et ce en se basant sur les retours de 2650 réparateurs partenaires dispatchés partout en France.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Que vous ayez un vélo musculaire ou vélo électrique, le passage chez un vélociste pour faire entretenir ou réparer son cycle est plus moins obligatoire à un moment donné de son cycle de vie. Et à la question « Quelles sont les réparations les plus fréquentes », le spécialiste de la maintenance des vélos Jungle Bike y répond via une grande étude réalisée auprès de 2560 réparateurs partenaires.

Les changements de pneu en première position

Jungle Bike est, pour rappel, une plateforme qui recense plus de 2700 ateliers partout en France. C’est avant tout un intermédiaire entre l’utilisateur et le réparateur : sur son site, il suffit de rentrer une série d’informations (adresse, disponibilités, type de réparation et modèle du vélo) pour se voir proposer un rendez-vous dans un atelier ou avec un réparateur nomade.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Plus concrètement, quels sont donc les trois types de réparation les plus fréquents ? En première position, Jungle Bike cite les changements de pneus et de chambres à air qui représentent 40 % des réparations. Vient ensuite le réglage des freins et des plaquettes (30 %), suivi des opérations sur la transmission (20 %).

Les pannes électriques de plus en plus fréquentes

Avec l’essor des vélos électriques depuis l’ère post Covid-19, « de nouvelles formes d’interventions voient leur fréquence augmenter tous les ans », explique Jungle Bike dans un communiqué de presse envoyé à la rédaction. Les pannes électriques intègrent ainsi le classement avec 10 % des réparations.

« Une part destinée à croître dans le futur et qui nous pousse à faire évoluer notre manière de travailler », a expliqué un mécanicien cycle de 15 ans d’expérience. D’une manière générale, il est important de bien entretenir son vélo mécanique ou vélo électrique : pour ce faire, vous avons rédigé un dossier avec les bases à connaître.