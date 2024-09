Scandale des vélos Babboe : enfin une bonne nouvelle pour la marque, qui n’est pas tirée d’affaire pour autant

Sous le coup d’une enquête pénale depuis le scandale de ses vélos cargos défectueux, Babboe peut légèrement respirer : ladite enquête a en effet été abandonnée par le ministère de la Justice et de la Sécurité, qui estime qu’un règlement administratif prime ici sur un règlement pénal.

Depuis février 2024, la célèbre marque de vélos cargo Babboe est dans la tourmente : ses cycles notamment destinés au transport des familles sont en effet soupçonnés d’être défectueux, avec un risque élevé que leur cadre se fissure et se brise. Le danger a été jugé suffisamment grand pour ordonner l’arrêt immédiat des ventes et un rappel massif du parc.

L’enquête pénale abandonnée

Plus de 22 000 modèles sont concernés dans le monde, engendrant un coût de plus de 50 millions d’euros pour la firme néerlandaise. Cerise sur le gâteau : le rappel ne se passe pas comme prévu, avec un SAV long à la détente et des clients insatisfaits, voire peu pris en charge par la filiale d’Accell Group. Bref, l’heure n’est pas à la joie.

Si les Babboe restent aux Pays-Bas, les vélos populaires vont délocaliser // Source : Accell Group

Babboe a tout de même reçu une bonne nouvelle en ce mois de septembre 2024, nous apprend Tweewieler.nl. L’enquête pénale ouverte par l’Autorité néerlandaise de sécurité des produits alimentaires et de consommation (NVWA) et menée par le ministère de la Justice et de la Sécurité, a été abandonnée.

La décision administrative primera

« Le ministère public estime qu’un règlement administratif dans cette affaire prime sur un règlement pénal », peut-on lire dans les colonnes de Tweewieler. En clair, les poursuites pénales jusque-là lancées n’auront pas plus d’efficacité qu’une action administrative, dont la marge de manœuvre est estimée suffisamment bonne pour régler cette affaire.

Cette décision permet forcément à Babboe de souffler un poil, et de se concentrer davantage sur les procédures de rappel actuellement en cours. Rappelons au passage que sa maison-mère Accell Group traverse une période délicate, avec une dette d’1,2 milliard d’euros et des stocks encore importants.