Pourquoi le Royaume-Uni vient d’interdire le stockage des vélos électriques dans tous les bâtiments gouvernementaux ?

La Government Property Agency (GPA) britannique interdit désormais aux propriétaires de vélo électrique de stocker leur véhicule et de charger leur batterie au sein d’un bâtiment gouvernemental. Et ce en raison des risques d’incendie inhérents à l’accumulateur. Une règle inepte, qui ne fait pas la distinction entre les batteries certifiées et les autres.

Source : Honbike via Unsplash

Au Royaume-Uni, une nouvelle règle relative aux vélos électriques entre en vigueur dans tous les bâtiments gouvernementaux du pays, nous apprend eBike Tips. À l’initiative de la Government Property Agency (GPA), il est désormais interdit de stocker les VAE en intérieur, au sein des infrastructures publiques.

La raison invoquée par la GPA est la suivante : l’augmentation, à l’échelle nationale, du nombre d’incendies causés par des cycles électriques. Voici ce que dispose plus précisément cette règle : « Les vélos électriques et leurs pièces associées, y compris les batteries, doivent être garés dans des parkings extérieurs ou dans une zone en plein air, à l’écart des matériaux inflammables et combustibles et des issues de secours ».

Aucune distinction avec les batteries certifiées

En outre, cette nouvelle règle inclut aussi les « vélos électriques modifiés ou endommagés (y compris les batteries) », qui ne sont « pas autorisés dans les bâtiments du GPA, y compris les parkings ou tout autre terrain contrôlé par le GPA ». Recharger une batterie au sein d’un bâtiment gouvernemental est aussi prohibé.

Source : Le Temps des Grenouilles

À nos yeux, cette règle est inepte. Pourquoi ? Car elle ne fait aucune distinction entre les batteries certifiées, réglementées et jugées sûres, et les batteries non certifiées qui ne respectent pas les normes de sécurité internationale. Entre un VAE vendu par une marque réputée et fiable, et un autre acheté sur de sombres marketplace, il y a une différence.

Le cas de New York

Différence que ne fait pas la Government Property Agency, qui décide de mettre tout le monde dans le même panier. Certes, le risque zéro n’existe pas, mais les batteries certifiées sont réputées pour leur crédibilité. La preuve avec la série d’incendies qui a frappé New-York en 2023 : les batteries qui ont pris feu étaient des produits… non certifiés.

Peter Eland, directeur technique de la Bicycle Association, résume très bien la situation :

Nous espérons qu’à l’avenir, la politique de GPA pourra reconnaître le haut niveau de sécurité des marques de vélos électriques réputées provenant de détaillants responsables, qui sont minutieusement testés selon les normes internationales, et limiter les restrictions aux produits à haut risque, par exemple les vélos électriques fabriqués à l’aide de kits de conversion achetés en ligne.

Ici, la GPA pénalise en quelque sorte les propriétaires de vélos électriques provenant de marques réputées et jugées sûres.