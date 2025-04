Faut-il précommander la Nintendo Switch 2 ? Omar et Arnaud en débattent ! Émission spéciale Unlock

Frandroid vous invite à une émission très spéciale pour faire le point sur la Nintendo Switch 2 et ses jeux.

Ce n’est pas tous les jours qu’une nouvelle console de jeux est annoncée, surtout de la part de Nintendo.

Elle était très attendue et on la connait désormais sous tous les angles. La Nintendo Switch 2 a eu le droit à une belle présentation de Nintendo, mais on a aussi découvert de nombreux détails sur la console après l’événement.

Rendez-vous à 15H

Pour revenir sur la console, ses nouveautés, ses jeux et bien sûr les nouveaux prix pratiqués par Nintendo, mais aussi les détails découverts après le Nintendo Direct, Omar et Arnaud vous donnent rendez-vous pour émission Unlock très spéciale aujourd’hui à 15h.

Une émission spéciale que les fans de Nintendo ne voudront pas rater. Pour être sûr de ne pas manquer l’émission, n’hésitez pas à vous abonner à notre chaine Twitch.

Informations pratiques :

Quoi : Unlock spécial debrief Nintendo Switch 2

Quand : jeudi 3 avril 2025 à partir de 15H ;

Où : sur notre chaîne Twitch FrandroidLive ;

Casting : Arnaud Gelineau , Omar Belkaab et peut-être quelques surprises ;

Sujets : la Nintendo Switch 2, les nouvelles fonctionnalités, les manettes Joy-Con 2, les jeux et les offres de précommandes.