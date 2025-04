La Switch 2 pour ceux qui ont zappé le Direct : ce que vous devez vraiment savoir

Vous avez manqué le Nintendo Direct d’hier ? Pas de panique. Plongeons directement dans l’essentiel.

Hier, c’était le Direct où a été annoncée tous les détails de la Switch 2, les précommandes ont même été lancées. Bref, on vous résume tout rapidement.

Notre vidéo sur la Switch 2

Envie de tout savoir sur la Nintendo Switch 2 après les annonces du Direct ? Retrouvez notre vidéo récap sur YouTube pour un résumé clair et rapide !

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Pour aller plus loin, lisez notre gros résumé écrit des annonces, découvrez les 10 secrets de la console révélés par ses créateurs dans « Nous avons demandé l’impossible à l’équipe hardware », plongez dans le mystère du bouton C avec « Nintendo Switch 2 : on sait désormais à quoi sert le nouveau bouton C », et explorez les avancées majeures dans « Nintendo Switch 2 : voici les 6 améliorations techniques de la console ». Nous avons également quelques déceptions, que l’on évoque ici. Ce n’est pas tout, mais tout est là pour vous !

D’ailleurs, des commerçants ont déjà lancé les précommandes de la Switch 2, dont Amazon, Cdiscount ou encore Carrefour. Retrouvez la liste complète en cliquant ici, elle est mise à jour régulièrement.

Le résumé en 3 minutes

La Switch 2 arrive le 5 juin 2025. Elle est vendue à 469,99 €, la console utilise un écran LCD de 7,9 pouces (et non OLED comme certains l’espéraient) capable d’afficher du 120 Hz avec VRR et HDR.

Côté nouveautés, Nintendo mise gros sur les fonctionnalités sociales avec GameChat (un équivalent de Discord intégré à la console avec suppression de bruit avancée) et GameShare (permettant de partager instantanément des jeux avec jusqu’à trois autres joueurs). Les Joy-Con 2 se fixent désormais magnétiquement, intègrent une fonction souris inédite et bénéficient d’un HD Rumble 2.0 amélioré. Une caméra Nintendo Switch 2 sera également disponible au lancement pour 59,99 €.

Les annonces de jeux pour la Nintendo Switch 2 sont particulièrement impressionnantes, avec plusieurs titres exclusifs qui devraient attirer les fans.

Côté Nintendo, deux jeux se démarquent particulièrement : Mario Kart World qui propose pour la première fois dans la série un monde ouvert où tous les circuits sont interconnectés, permettant d’explorer librement et de courir avec jusqu’à 24 pilotes simultanément. C’est une évolution majeure pour la franchise.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

L’autre exclusivité marquante est Donkey Kong Banaza, un jeu de plateforme 3D qui sortira le 17 juillet, soit un peu plus d’un mois après le lancement de la console, offrant aux premiers acheteurs quelque chose à attendre rapidement.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Parmi les autres titres qui attirent l’attention, on trouve l’exclusivité The Duskbloods de FromSoftware prévue pour 2026, Kirby Air Ride rs développé par Masahiro Sakurai lui-même, et Survival Kids de Konami qui propose une expérience de survie coopérative sur des îles désertes.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Côté jeux tiers, plusieurs noms prestigieux sont au rendez-vous : Elden Ring: Tarnished Edition avec son DLC, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition disponible dès le lancement, Star Wars Outlaws prévu pour 2025, Hollow Knight: Silksong (enfin!), et Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 qui fera son retour tant attendu.

L’offre semble incroyablement diversifiée, couvrant à la fois les grands classiques Nintendo et des titres AAA qui n’étaient pas envisageables sur la Switch originale.RéessayerClaude peut faire des erreurs. Assurez-vous de vérifier ses réponses.

Le service Nintendo Switch Online sera gratuit jusqu’au 31 mars 2026, et le nouveau dock intègre désormais nativement un port Ethernet. Pour compenser l’absence d’OLED, la console proposera deux modes d’affichage portable : qualité (1080p/60fps avec HDR) ou performance (720p/120fps avec HDR), et on pourra jouer en 4K sur son téléviseur (même si on ne sait pas encore si les jeux tourneront dans cette définition native).