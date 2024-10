Pourquoi eBay va retirer (presque) tous les vélos électriques de sa plateforme au Royaume-Uni ?

En réaction au nombre grandissant d’incendies au Royaume-Uni – mais dont le nombre reste encore faible -, eBay va limiter la vente de vélos électriques et de batteries à un nombre très réduit de vendeurs.

Source : Unsplash/evgeniain

Hors de l’Union européenne, où les normes sont parmi les plus strictes, les vélos électriques sont touchés parfois touchés par des incendies. Ils sont arrivés fréquemment aux États-Unis l’an passé, ainsi qu’au Royaume-Uni où eBay vient de prendre une décision radicale.

La plateforme annonce l’interdiction totale de vente de vélos électriques, et de batteries pour vélos électriques, à partir du 31 octobre 2024. Selon la BBC, eBay autorisera seulement des « vendeurs professionnels éligibles », sans plus de précision.

Actuellement, sur la page d’accueil de la catégorie des vélos électriques, eBay affiche un lien vers un document des autorités « Fire England », évoquant les risques lors d’une charge et quoi faire en cas d’incident. En effet, les incendies sont en augmentation dans le pays : on en compte 155 à Londres en 2023 (+78% sur un an).

Une réaction disproportionnée ?

Le risque d’incendie de batteries de vélos électriques concerne cependant une petite minorité de cycles Il est le résultat de personnes peu scrupuleuses, qui modifient les engins, remplacent les batteries par des accumulateurs non conformes et manipulent mal leurs batteries. Par exemple, nous voyons le cas de ce petit acteur modifiant des vélos avec un kit 1 000 W, pourtant illégal et totalement impensable chez nous.

Capture de la catégorie vélos électriques du site. // Source : eBay

Supprimer totalement cette forme de mobilité semble déraisonnable. Comment justifier cela face aux autres particuliers voulant revendre leur Btwin, Moustache ou Brompton bien conformes ? Aussi, des incidents existent aussi chez les trottinettes, scooters ou motos. Aucune interdiction totale ne les concerne pourtant sur eBay.

En parallèle, l’association Electrical Safety First milite auprès des autres plateformes « pour assurer que les produits vendus sont sûrs« . Les autorités viennent d’interdire le stockage des vélos électriques dans les bâtiments gouvernementaux, tandis qu’une loi « Product Regulation and Metrology Bill » actuellement en préparation pourrait serrer la vis outre-Manche.