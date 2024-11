Une nouvelle fermeture d’usine de vélos en Europe, cette fois-ci en Suisse avec Flyer

Après avoir tout tenté pour préserver son site de production suisse dans la région d’Emmental, Flyer confirme la fermeture de son usine.

Source : Flyer

C’est dans la vallée de l’Emmental que Flyer, propriété du groupe ZEG, produit ses vélos. Toutefois, depuis fin octobre, l’avenir de l’usine est incertain, et Andy Kessler, CEO de la marque, a confirmé les craintes que l’on avait.

La production Flyer à Huttwill, c’est terminé

Selon les informations relayées par BikeEurope, c’est après un processus de consultation que le directeur général de la marque, Andy Kessler, a confirmé que la production de vélos Flyer à Huttwil allait se terminer.

On ne connaît pas encore la date précise de l’arrêt de la production, mais dans une lettre adressée aux partenaires commerciaux de la marque, on peut lire : « Les changements internes seront mis en œuvre dans les mois à venir. » On peut donc envisager une mise à l’arrêt du site de production d’ici le début de l’année 2025.

Flyer Uproc EVO:X – Source : Flyer

Pourtant, des tentatives pour relancer Flyer ont bel et bien existé : dont deux intéressantes ces derniers mois. Le constructeur a relancé les vente en France mais a aussi présenté un nouveau VTT électrique prêt à dévorer les difficultés.

Délocaliser tout en gardant une identité Suisse

Flyer ne va pas disparaître pour autant. Le constructeur semble envisager de délocaliser sa production dans une autre usine de la maison mère ZEG. Aucun site précis n’a encore été mentionné par la marque, mais les experts estiment que la production de Flyer pourrait trouver sa place dans l’usine Kettler de Saint-Ingbert, en Allemagne, actuellement peu occupée.

Les vélos Flyer Goroc TRX – Source : Flyer

Dans le même temps, Flyer affirme que « le développement et la gestion des produits resteront basés à Huttwil, ce qui permettra à Flyer de conserver son identité de marque suisse de vélos électriques ». Mais face à la réduction importante des effectifs à Huttwil, on se demande comment la conception des vélos va s’organiser.

Une campagne massive de licenciements

Andy Kessler a annoncé qu’au moins 150 employés sur 170 au total seront bientôt licenciés. Flyer ne devrait garder qu’une quinzaine d’employés. Ces derniers seraient affectés à des postes permettant de maintenir les relations commerciales avec les revendeurs et d’assurer l’exécution des commandes en cours.

Flyer Uproc EVO:X – Source : Flyer

Se pose maintenant la question du site de production de Huttwil, dans la vallée de l’Emmental : que va-t-il devenir ? Le groupe ZEG pourrait décider de continuer à l’utiliser pour d’autres besoins, notamment pour la production du système e-bike FIT, développé par la filiale BikeTec de Flyer. Déjà installée dans une aile de l’usine de Huttwil, cette filiale pourrait occuper l’ensemble du site. La technologie e-bike FIT, présente sur plusieurs vélos du groupe ZEG, reste très demandée.

Une situation morose sur le marché du vélo

Cette annonce de fermeture de l’usine Flyer en Suisse s’ajoute à celle de Mavic, officialisée il y a tout juste une semaine. Le constructeur français va devoir arrêter son site de production dans l’Ain en raison de la baisse de son chiffre d’affaires.

Une situation délicate qui touche de nombreuses marques dans le domaine du cycle. On pense également à Gitane et Peugeot, récemment sauvées grâce au rachat par le groupe Rebirth.

Cette baisse du chiffre d’affaires s’explique par un marché du vélo morose qui subit un retour à la réalité. Après les confinements liés à la Covid-19, le marché du vélo a été dopé par une forte demande. Les commandes avaient du mal à être honorées, et les usines tournaient à plein régime. Mais maintenant que les principaux intéressés se sont équipés, l’engouement autour du vélo revient à la normale. Les marques doivent écouler leurs stocks à coups de promotions, ce qui réduit encore davantage leur chiffre d’affaires.