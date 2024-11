Alerte : ce vélo électrique pliant Windgoo vendu en France comporte un risque d’incendie

Considéré comme dangereux car présentant un risque de départ d’incendie lors de la recharge, le vélo pliant électrique Windgoo B20 est désormais indisponible à la vente.

Est-ce la loi des séries ? Les rappels sont actuellement nombreux dans le domaine des vélos électriques, après celui de Moustache ou de Veloretti pour leurs fourches, mais aussi les modèles Angell de première génération. Ici c’est un problème d’une tout autre nature auquel nous avons affaire, car la batterie est concernée.

Un risque d’incendie lors de la charge

Le Bureau britannique de la sécurité et de la réglementation produit a en effet lancé une alerte de sécurité concernant le vélo pliant électrique Windgoo B20.

« Le produit présente un risque d’incendie, qui se déclenche lorsque le vélo électrique est en charge », rapportent les autorités, « Il est possible que les batteries lithium-ion entrent en mode échec, menant potentiellement à un court-circuit et un incendie ».

Contacté, le responsable de la marque n’aurait pas fourni la documentation nécessaire sur la sécurité, et le Royaume-Uni déclare ainsi que le Windgoo n’est pas conforme à la législation.

Que faire si l’on est propriétaire d’un Windgoo B20 ?

Les autorités britanniques recommandent de ne plus utiliser le vélo électrique avec effet immédiat. Un tel risque peut causer des dommages importants, voire mettre en danger la vie de personnes.

Le Windgoo faisait sa promotion au Royaume-Uni, qui l’épingle aujourd’hui… // Source : Windgoo

L’alerte de sécurité n’est pas un rappel, n’obligeant aucune action du fabricant chinois. Toutefois, nous préconisons de contacter votre revendeur si vous êtes client. En effet, même si le rapport est émis au Royaume-Uni, il concerne le reste de l’Europe et la France.

Le Windgoo B20 a été vendu en ligne via des plateformes comme eBay, Amazon, Fnac ou CDiscount, visible et livrable en France depuis plusieurs années. Le gouvernement a cependant fait retirer le vélo électrique d’eBay. Il ne semble plus disponible à cette heure sur Amazon, Fnac ni même le site officiel.

Cet incident prouve une fois de plus qu’il est préférable de se tourner vers des constructeurs connus et fiables, et non des marques dont on ne connait pas forcément le sourcing de ses composants tels que la batterie ou le moteur.