Les excellents phares de vélo Supernova ont un petit problème : remplacement gratuit et bon d’achat intéressant en retour

Supernova, célèbre et excellente marque de feux pour vélo, met en place un programme de remplacement préventif concernant certains modèles produits entre avril 2022 et mars 2024. Une anomalie relative au bouton « plein phare » a été repérée.

La marque allemande Supernova fait partie des incontournables si vous êtes un ou une cycliste à la recherche d’un feu vélo puissant. Il n’empêche, la firme d’outre-Rhin n’est pas à l’abri de petits pépins techniques, comme c’est le cas en ce moment même, apprend-on dans l’une de ses publications Facebook.

Six phares touchés

Supernova a en effet lancé un programme de remplacement préventif concernant certains modèles de phare. Il ne s’agit pas vraiment d’un rappel, car aucun danger n’a visiblement été détecté pour les utilisateurs. L’anomalie repérée concerne un bouton permettant de switcher en feu de route, ou plus simplement au niveau d’intensité lumineuse le plus élevé.

Les boutons concernés ont été produits entre le 1er avril 2022 et le 1er mars 2024. On peut donc s’imaginer qu’une belle quantité de feux ayant reçu ce bouton sont touchés. Plus précisément, Supernova soulève un problème d’étanchéité, ce qui peut entraîner à terme des dommages et des problèmes de fonctionnement.

Source : Anthony Wonner – Frandroid

Quels sont les modèles touchés ? Supernova en cite six : MINI 2 PRO, M99 MINI PRO (-25, -45, B54), M99 DY PRO, MINI 3 PRO, M99 PRO 2 et B54 MAX, portant un marquant allant de W0104A à Y0103A au niveau du câble. Que faire pour vérifier si vous êtes concernés par ce programme de remplacement ?

Comprendre le marquage

Il est nécessaire de trouver le numéro marquage du produit, qui se trouve donc sur le câble. Cette photo ci-dessous permet en outre de mieux comprendre la signification des lettres et des chiffres de chaque marquage.

Source : Supernova

La bonne nouvelle, c’est que Supernova remplace votre bouton gratuitement. Pour ce faire, vous devez remplir un formulaire en ligne, qui, au passage, vous octroie un bon d’achat de 20 % sur votre prochain achat d’un produit de la marque.