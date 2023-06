Les pneus sans air de Michelin arrivent enfin en France : pourquoi vous ne pourrez pas (encore) les acheter

Michelin lance enfin ses pneus sans air sur les routes françaises. Si cette technologie est très innovante et prometteuse, elle ne sera pas encore accessible au grand public pour le moment. Mais il sera possible de la voir en action si vous ouvrez bien l'oeil !

Lorsque l’on parle pollution automobile, on pense souvent aux gaz d’échappements. Mais d’autres éléments des voitures sont également nocifs pour l’environnement, comme l’acier utilisé pour la carrosserie, la production de la batterie, mais également les pneus. Une récente étude pointait notamment du doigts les particules fines émises par ces derniers, sans parler des soucis liés au recyclage.

Une solution innovante

En effet, et comme le rapporte le site du Ministère de la Transition Ecologique, ce ne sont pas moins de 59 millions de pneus qui sont fabriqués chaque année rien qu’en France. En cause notamment, l’usure ainsi que les crevaisons, qui obligent les automobilistes à changer leurs gommes régulièrement. Heureusement, les équipementiers planchent sur des solutions afin de réduire l’impact de leurs produits sur l’environnement.

C’est notamment le cas de Michelin, qui travaille depuis plusieurs années déjà au développement de pneus innovants, sans air. Ces derniers portent le nom d’Uptis, qui n’est autre que l’abréviation de Unique Punctureproof Tire System. Leur particularité ? Ils n’ont pas besoin d’être gonflés, puisqu’ils n’utilisent pas d’air du tout. Ils possèdent en effet une structure porteuse composée de lamelles souples en CVR (Composite Verre-Résine).

Une solution qui ne nécessite quasiment aucun entretien et surtout aucun regonflage. De quoi réduire le nombre de pneus mis à la benne, ainsi que le budget pour les remplacer lorsque ces derniers crèvent. En septembre 2021, Michelin annonçait que son Uptis était bientôt prêt pour sa commercialisation. Mais ce n’est qu’en mars 2022 que l’entreprise annonçait une date de lancement sur le marché.

En début d’année, les premiers exemplaires sont enfin arrivés sur les routes, dans le cadre d’un partenariat avec le transporteur DHL. Celui-ci prenait la forme d’une grande expérimentation dans les rues de Singapour. Celle-ci semble avoir été concluante, car l’Uptis est enfin prêt à faire son arrivée sur le marché français. Mais il y a tout de même un mais.

Pas pour tout de suite

Comme l’annonce Michelin dans son communiqué, les premiers exemplaires de son pneu sans air seront mis en service d’ici à l’année prochaine. Mais tout le monde ne pourra malheureusement pas s’en procurer. En effet, ces derniers seront d’abord réservés aux voitures de La Poste, puisque pas moins de 40 utilitaires en seront équipés, et ce uniquement dans les Hauts-de-France. Cependant, trois véhicules sont déjà en circulation depuis le 27 juin.

Cette flotte officiera dans les secteurs de Lesquin, Valenciennes et Douai et serviront à livrer les colis. Il se peut que vous les croisiez si vous vivez dans cette région. Ouvrez l’œil ! Ce partenariat entre l’entreprise et le service public se prolongera sur une durée de deux ans. Ces pneus ne seront donc pas commercialisés pour le grand public, tandis que l’équipementier n’annonce aucune date à ce sujet.

Cette technologie présente de nombreux avantages pour l’environnement, mais également pour la sécurité. Il n’y a en effet plus de risques de mauvaise pression, et la tenue de route est donc optimale à tout moment. Pour les entreprises, cela réduit également le temps d’immobilisation ainsi que les coûteuses opérations de maintenance, afin de gagner en productivité. Mais Michelin n’est pas le seul équipementier à développer cette technologie.

C’est également le cas de Goodyear, qui a installé en 2021 ses pneus sans air sur une Tesla Model 3 afin de tester leurs performances. Les deux entreprises travaillent également sur des gommes standard plus respectueuses de l’environnement car faisant la part belle aux éléments recyclés. Tout comme Continenal, qui a tout de même une petite longueur d’avance.

