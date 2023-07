Recharger une voiture électrique coûtera bientôt plus cher : plus cher que les thermiques ?

À partir du 1er août 2023, le prix de l'électricité va augmenter en France. En effet, le tarif de vente réglementé va grimper de 10 %. Voici combien coûtera la recharge d'une voiture électrique à domicile à partir de cette date. On vous rassure, le plein d'électrons coûtera toujours moins cher que le plein d'essence !

Le bouclier tarifaire avait permis de limiter l’augmentation du coût de l’électricité en France, grâce au tarif de vente réglementé. Ainsi, celui-ci n’avait augmenté que de 15 % en moyenne au 1er février 2023. Sans le bouclier, la hausse aurait été beaucoup plus spectaculaire, de 35 à 100 % d’augmentation. Mais, le gouvernement vient d’annoncer que le tarif réglementé de vente (TRV) de l’électricité allait connaître une nouvelle hausse.

Une hausse de 10 % (en moyenne)

Ainsi, à partir du 1er août prochain, le TRV augmentera de 10 % supplémentaire. Mais attention, car cette hausse de 10 % est une moyenne. Dans le détail, il est fortement possible que la hausse soit plus élevée. Ainsi, au 1er février 2023, la hausse atteignait 18,5 % pour le contrat de base (l’un des plus répandus en France). Ce qui avait eu pour effet de faire passer le prix du kWh à 0,2062 euro.

Avec cette nouvelle hausse de 10 %, on peut donc s’attendre à un tarif au kWh compris entre 0,227 et 0,23 euro le kWh. Malheureusement, le gouvernement n’a pas encore annoncé les tarifs exacts. Voici donc quelques calculs pour comprendre combien coûtera la recharge d’une voiture électrique avec cette nouvelle hausse.

Le coût de la recharge d’une voiture électrique

Nous avions déjà réalisé cet exercice lors de la hausse précédente, le 1er février dernier. En prenant une consommation moyenne de 15 kWh pour parcourir 100 km en voiture électrique, nous arrivions alors à un coût de 3,093 euros pour parcourir cette distance. Nous avions pris l’exemple d’une Tesla Model 3 Propulsion (avec une batterie de 60 kWh). Pour remplir 70 % de sa capacité (une charge de 10 à 80 %), il fallait alors compter 8,66 euros pour 42 kWh.

Avec la nouvelle hausse, le coût aux 100 km sera compris entre 3,4 et 3,45 euros. Remplir 42 kWh reviendrait alors à un tarif compris entre 9,53 et 9,66 euros. De quoi parcourir environ 280 km.

Et si l’on compare à une voiture essence ou diesel ? En moyenne, une voiture thermique consomme environ 6 litres pour parcourir 100 km. Cela nous donne donc 11 euros en essence et 10 euros en diesel. On voit donc que la voiture électrique conserve son avantage financier par rapport à ses homologues thermiques.

Le coût de la recharge sur autoroute

Attention toutefois, puisque la recharge sur les bornes publiques, et notamment sur autoroute, coûte plus cher qu’à domicile. Si Lidl propose 0,25 euro le kWh et Tesla environ 0,5 euro, ce tarif peut grimper à 0,69 euro chez Ionity par exemple. De quoi faire passer le coût aux 100 km à respectivement 3,75 euros, 7,5 euros et 10 euros.

Rappelons que les bornes de recharge rapide sont en partie protégées de la hausse des prix grâce à l’amortisseur électricité. Celui-ci ne devrait pas durer éternellement non plus, à l’image du bouclier tarifaire qui prendra fin début 2025 au plus tard.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.