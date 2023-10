Cette anti-Tesla Model S devient vraiment plus abordable et garde des performances décoiffantes

La Lucid Air s’offre une toute nouvelle version un peu moins performante mais surtout moins chère, débutant à partir de 73 000 euros. Baptisée Air Pure RWD, cette dernière a toujours la Tesla Model S en ligne de mire et espère pourvoir détrôner la berline électrique grâce à son tarif en baisse.

Si vous n’avez encore jamais croisé de Lucid dans la rue, c’est tout à fait normal, car cela fait très peu de temps que la marque est présente en Europe, à savoir depuis la fin de l’année dernière. Par ailleurs, et comme pour de nombreux nouveaux constructeurs étrangers, elle n’est pas encore disponible en France pour le moment.

Une nouvelle version

La marque fut fondée en 2007 mais ne propose à l’heure actuelle qu’un seul modèle : la Lucid Air. Cette berline, qui chasse sur les terres de la Tesla Model S affiche un positionnement haut de gamme et vise notamment la Plaid, ainsi que la Porsche Taycan. Et forcément, cela va de pair avec un prix élevé, puisque la Dream Edition lancée en Europe s’échange contre 218 000 euros.

Ce qui ne devrait pas vraiment aider le constructeur à inonder le marché. C’est pour cela qu’une version plus abordable fut annoncée un peu plus tôt dans l’année. Cette dernière porte le nom de Pure, et fait enfin officiellement son arrivée dans le catalogue. A noter qu’elle n’est pour le moment disponible que sur le site américain, mais elle devrait arriver sur le Vieux Continent un peu plus tard.

Aucune date n’a encore été annoncée à ce sujet pour le moment. Cette nouvelle version, qui joue donc le rôle d’entrée de gamme pour la marque est affichée à un prix de 77 400 dollars, ce qui équivaut à environ 72 952 euros selon le taux de change actuel. Certes, ce n’est pas vraiment donné, mais cela reste tout de même moins cher que la première version vendue chez nous.

Et surtout, cette nouvelle variante permet aussi à la berline électrique de mieux rivaliser avec sa grande concurrente, la Tesla Model S. En effet, cette dernière est affichée à partir de 94 900 euros sur le configurateur français. Et ce alors que son prix a fortement chuté au cours des derniers mois afin de passer sous la barre des 10 000 euros. Une baisse qui est intervenue après celles des Model 3 et Model Y.

Une autonomie généreuse

À noter que cette nouvelle déclinaison est aussi accessible en leasing, moyennant 749 dollars par mois, (environ 705 euros) ainsi qu’un apport de 8 069 dollars, soit environ 7 605 euros. On se rappelle qu’en début d’année, la firme offrait une remise de 7 500 dollars sur la location longue durée de sa Air aux États-Unis, afin de mieux concurrencer Tesla.

À noter que les conditions tarifaires devraient rester assez proches en Europe. Mais alors, à quoi a-t-on le droit sur cette version ? Cette dernière n’a rien d’une Air au rabais, puisqu’elle offre tout de même une puissance de 430 chevaux et un 0 à 100 km/h en 4,6 secondes environ. Par ailleurs, elle promet également une autonomie de 659 kilomètres selon le cycle américain EPA, un peu plus strict que notre WLTP européen.

À titre de comparaison, la Tesla Model S standard atteint les 723 kilomètres WLTP avec ses jantes aéro. Le site de la marque annonce que la berline électrique peut récupérer jusqu’à 321 kilomètres en seulement 17 minutes de charge, grâce à son architecture non pas de 800 volts mais bien de 900 volts. La batterie affiche quant à elle une capacité de 88 kW pour celle qui rivalise également avec la Mercedes EQE.

Enfin, la dotation de série se veut généreuse, incluant notamment une immense dalle numérique de 34 pouces qui intègre Apple CarPlay et Android Auto. Les sièges chauffants sont livrés de série, de même que les mises à jour OTA à distance et les feux à LED Micro Lens Array. C’est également le cas des aides à la conduite DreamDrive.