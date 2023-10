Ce tricycle électrique Yamaha a une particularité vraiment étonnante qui change tout à la conduite

Yamaha lève le voile sur son tricycle Tricera, un concept 100 % électrique qui sera présenté dans les allées du salon de Tokyo fin octobre.

C’est le 26 octobre prochain que le très attendu salon de Tokyo 2023 ouvrira ses portes. Et déjà plusieurs constructeurs nippons ont dévoilé certaines des nouveautés qui y feront leurs premiers pas en public. À l’image de Yamaha qui a révélé une étonnante moto baptisée Motoroid2 aux particularités pour le moins singulières : pas de guidon, et un bras qui fait pivoter la roue arrière.

Mais ce n’est pas tout, puisque Yamaha nous plonge dans le futur à travers un second show car qui répond au doux nom de Tricera. Les trois premières lettres mettent d’ailleurs sur la voie du type d’engin dont il s’agit puisque c’est un tricycle. À moteur électrique évidemment.

Futuriste et minimaliste

On se souvient que la marque anglaise Morgan, notamment connue pour son tricycle 3 Wheeler né dans la première moitié du siècle dernier et qui continue de vivre sous le nom de Super 3, avait proposé pendant un temps une alternative électrique du nom d’EV3. Mais avec un look aux accents vintage, presque steampunk.

La Morgan EV3 abandonnée en 2020 // Source : Morgan Le concept Tricera de Yamaha

Le nouveau concept de Yamaha, lui, nous projette dans le futur. S’il reprend la configuration à deux roues devant et une seule à l’arrière, il arbore une carrosserie pour le moins minimaliste, qui laisse le pilote et son passager face aux éléments.

Pour autant, tout a été étudié ici pour que l’air soit redirigé de manière optimale autour de l’engin. Et il peut même dispenser les passagers de porter un casque grâce à des sautes-vents qui sortent pour faire passer l’air frontal par-dessus le cockpit.

On peut voir que les sièges, particulièrement enveloppants, ne font presque qu’un avec la structure de la caisse afin de protéger les occupants.

Le plaisir de conduite avant tout

Mais ce n’est pas tout, car le Yamaha Tricera innove également avec non pas deux roues directrices… mais trois ! En effet, même la roue centrale à l’arrière peut tourner dans un sens ou dans l’autre pour augmenter le plaisir de conduite au volant. Et de la même manière que sur les voitures à quatre roues directrices, cette roue unique tourne dans le sens opposé aux roues avant à faible vitesse afin d’améliorer le rayon de braquage. Et au contraire, à vitesse plus élevée, elle tourne dans le même sens afin d’améliorer la tenue de route.

À noter que dans ce concept, les ingénieurs Yamaha ont également souhaité que ce système de roue arrière directrice puisse être déconnecté.

Malheureusement, Yamaha ne nous dit rien de plus sur la motorisation électrique et ne précise ni la puissance, ni l’autonomie de son engin. On espère en tout cas que ça ne restera pas qu’un délire de designer et que ce Tricera arrivera jusqu’à la production.