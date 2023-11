Voici pourquoi la France doit faire plus d’efforts sur la recharge des voitures électriques

C'était une promesse du gouvernement : disposer de 100 000 bornes de charges publiques pour stimuler les ventes de voitures électriques. Un objectif atteint en mai dernier (avec... 16 mois de retard), mais tout n'est pas parfait pour autant. S'il y a effectivement une progression du nombre de bornes, on manque en France de stations de charge rapide. Beaucoup de nos voisins font mieux !

Une voiture électrique, c’est bien, mais pouvoir la recharger, c’est mieux. C’est d’ailleurs un obstacle majeur au passage à l’électrique d’après les propriétaires de voiture thermique : la crainte de manquer de borne de recharge. Le gouvernement s’en est mêlé, promettant 100 000 bornes de charge au 1 janvier 2022 ; un objectif atteint…en mai 2023.

Où en sommes-nous en cette fin 2023 ? L’Observatoire Cetelem est allé creuser le sujet et nous propose un tour d’Europe, aussi bien en nombre de bornes qu’en termes de puissance moyenne de ces dernières, rapportées au nombre de voitures électriques en circulation.

Une belle montée en puissance…

Voyons le bon côté des choses : l’installation des bornes de charge continue à un bon rythme en France, et nous pouvons nous targuer d’en avoir plus que l’Allemagne, l’Italie ou le Royaume-Uni. Les 100 000 bornes ont enfin été franchies, l’intégralité des aires de services des autoroutes seront équipées en bornes rapides d’ici à la fin de l’année, bref, il y a de quoi se réjouir.

Les disparités sautent à la figure à la lecture du graphique : avec plus de 1 600 000 points de charge et une progression exponentielle, l’expansion de la Chine dans ce domaine paraît sans limite. À l’inverse, la Turquie, le Mexique ou la Pologne semblent être aux abonnés absents.

…mais qui cache de vraies disparités

On peut donc penser, après ce graphique, que la France est bonne élève et qu’on a de la chance d’avoir un pays si bien loti en la matière. Une deuxième illustration vient cependant remettre tout ça en cause.

Alors, il faut prendre le temps d’analyser ce graphe. L’idée, c’est que l’Observatoire Cetelem a tenté de pondérer le nombre de bornes disponibles dans chaque pays par la puissance moyenne de ces dernières. En d’autres termes, l’étude a additionné le nombre de bornes publiques et leur puissance totale cumulée, puis a divisé le résultat par la quantité de voitures électriques en circulation.

Pourquoi avoir fait cela ? Pour permettre de mieux prendre en compte les disparités entre les pays, puisque certaines installent énormément de bornes à faible puissance (en courant alternatif) alors que d’autres font l’inverse : peu de bornes, mais très puissantes (en courant continu).

Et là, tout est remis en cause : on remarque immédiatement, par exemple, que l’Espagne ou le Portugal contrent le peu de bornes sur leurs territoires par une puissance moyenne très élevée. Elles font carrément mieux que la France ! L’Allemagne, également, s’en sort mieux que nous en termes de charge rapide.

À l’inverse, les Pays-Bas qui ont l’un des meilleurs taux de bornes par voiture électrique sur leur territoire sont les derniers de ce classement. Pourquoi ? Parce que la plupart de leurs bornes sont de faible puissance, sur les places de parking.

Qu’en conclure ?

Alors, qui a raison ? Faut-il prioriser la charge lente ou la charge rapide ? On serait tentés de répondre par le second choix : oui, les stations de charge lente ont leurs qualités (dans les grandes villes, par exemple, où tout le monde n’a pas accès à un parking), mais n’oublions pas que 89 % des utilisateurs de véhicules électriques chargent leurs voitures dans le secteur privé, chez eux ou au travail.

On se rend donc bien compte qu’un maillage dense (et fiable !) de chargeurs rapides ne peut qu’être bénéfique. Mais il ne faut pas oublier les points de charge en courant alternatif, sur les places de parking, pour que les conducteurs de voiture électrique en appartement puissent facilement recharger leur auto. Tâchons que la situation s’améliore dans les prochains mois…