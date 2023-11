Cette voiture électrique impressionne par son habitacle hors normes et sa recharge ultra-rapide

Le constructeur chinois Skyworth vient de lever le voile sur sa Skyhome, une nouvelle voiture électrique impressionnante qui prend la forme d'un concept-car. Ce dernier est cependant très proche de la future voiture de série et devrait alors aller titiller la Tesla Model S à son lancement l'an prochain.

Il y a quelques années encore, les constructeurs chinois étaient quasiment inexistants en Europe. Mais aujourd’hui, il est facile d’en énumérer plusieurs, alors qu’ils prennent de plus en plus d’importance. On pense notamment à MG ainsi qu’à BYD, en passe de devenir le numéro 1 de l’électrique devant Tesla.

Une élégante berline

Mais voilà qu’une autre marque est en train de monter petit à petit. Il s’agit de Skyworth, et si vous n’en n’avez jamais entendu parler, c’est tout à fait normal. En effet, cette dernière est en fait une filiale de Skywell créé en 2017 et dédiée à la production de voitures pour le grand public. Sa première création électrique fut dévoilée en 2020, portant le nom d’ET5. Oui, oui, comme la berline de chez Nio.

Elle fut ensuite renommée EV6, comme le SUV électrique de Kia. Décidément. Mais la firme coréenne ne semble pas trop s’inquiéter de la concurrence de la marque chinoise, contrairement à Audi avec Nio. Mais il semblerait que Skyworth ne soit pas là pour rigoler. Et pour cause, le constructeur vient tout juste de lever le voile sur une autre voiture, qui prend pour le moment la forme d’un concept-car proche à 90 % de la future version de série.

Ce dernier porte le nom de Skyhome et arbore cette fois-ci des lignes de grande berline électrique. Cependant, ses dimensions n’ont pas encore été dévoilées, tandis que l’expert en voitures chinoises Tycho de Feijter a publié quelques informations sur son compte X (anciennement Twitter). Si le Cx (coefficient de trainée) n’a pas été annoncé, ce dernier devrait être assez bas à en croire le design de la voiture.

En effet, cette dernière arbore des lignes épurées et aérodynamiques, et elle s’offre des rétroviseurs-caméras et des poignées de portes intégrées à la carrosserie. De plus, la silhouette globale semble avoir été pensée pour maximiser la pénétration dans l’air, tandis que la berline se chausse de jantes aérodynamiques.

Un intérieur spectaculaire

Pour le moment, on ne connaît pas la taille de l’empattement de la berline électrique, qui semble cependant afficher des dimensions généreuses. De quoi lui permettre de rivaliser frontalement avec la Tesla Model S ainsi que la BMW i7 et la BYD Seal, entre autres. À bord cependant, cette nouvelle Skyhome se distingue de sa rivale américaine par son poste de conduite doté d’une immense dalle numérique. Cette dernière nous rappelle un peu le SUV présenté par la marque Aehra.

On note également la présence d’un volant Yoke, sans doute inspiré de celui proposé chez Tesla. Mais ce n’est pas tout, car les passagers arrière peuvent profiter au choix de petits écrans dans les sièges ou d’un plus grand qui se déploie depuis le ciel de toit. En revanche, pas un mot pour le moment sur le volume de coffre ou sur les différentes options proposées à bord. Seulement sait-on que la voiture se dote de l’intelligence artificielle selon le communiqué de la marque.

Plusieurs versions seront proposées pour la berline, qui se déclinera avec deux ou quatre roues motrices. La variante la plus performante affichera une puissance de 460 kW, ce qui équivaut à environ 625 chevaux. Le 0 à 100 km/h sera quant à lui réalisé en seulement 3,5 secondes, de quoi rivaliser également avec la Lucid Air, entre autres. La berline sera également dotée d’une architecture 800 volts comme la Kia EV6, permettant de récupérer 490 kilomètres en 10 minutes. Une recharge ultra-rapide !

En revanche, l’autonomie totale n’a pas encore été annoncée, de même que la capacité de la batterie. La Skyhome de série devrait voir le jour officiellement en Chine au cours du 2ème trimestre 2024 tandis que son prix n’a pas encore été annoncé pour le moment.