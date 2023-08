Voici l’une des voitures électriques qui se recharge le plus rapidement au monde

La marque chinoise Skyworth lance officiellement son SUV électrique EV6. Un nom partagé avec une voiture électrique déjà vendu chez nous, mais qui n'a rien en commun avec celui dont nous vous parlons aujourd'hui. Au programme : une recharge très rapide, en seulement 11 minutes !

S’ils étaient encore très discrets il y a quelques années, les constructeurs chinois prennent de plus en plus d’importance sur le marché, notamment celui de la voiture électrique. Au point que le pays devienne le plus grand exportateur du monde.

Tueur de Model Y

On pense bien évidemment à MG, Nio, Xpeng ou encore BYD, pour les plus connus. Mais avez-vous déjà entendu parler de Skyworth ? Il y a de fortes chances que non. Et pour cause, cette marque est assez récente puisqu’elle fut créé en 2017. Il s’agit d’une filiale de Skywell destinée à la production de voitures de tourisme, tandis que le premier modèle électrique fut dévoilé en 2020.

Baptisé Skywell ET5, tout comme une certaine berline commercialisée par Nio en Europe (la Nio ET5), le SUV fut ensuite renommé Skyworth EV6. Décidément, les chargés de marketing du constructeur chinois semblent manquer un peu d’inspiration, alors que Kia utilise déjà cette appellation pour son SUV électrique, la Kia EV6. Reste à savoir si la marque coréenne attaquera sa rivale comme l’a fait Audi avec Nio.

Si le SUV électrique est déjà vendu en Chine, le site It Home nous informe qu’une nouvelle version vient de voir le jour. Au premier abord, rien ne le laisse présager, puisque cette Skyworth EV6 conserve un look inchangé par rapport à l’ancienne variante. Le style est d’ailleurs très épuré et classique. On note que ses feux semblent reprendre la signature du marteau de Thor comme chez Volvo.

Le site chinois indique que les dimensions sont plutôt généreuses, avec une longueur de 4,72 mètres pour 1,91 mètre de large et 1,70 mètre de haut. Des chiffres qui rapprochent le SUV électrique de l’une de ses principales rivales, la Tesla Model Y. L’empattement est quant à lui annoncé à 2,80 mètres, ce qui est assez grand et laisse présager une bonne habitabilité.

Une charge ultra-rapide

À bord, cette Skyworth EV6 affiche une présentation tout à fait conventionnelle, avec un grand écran tactile dont la diagonale n’a pas été annoncée pour le moment. Celle-ci prend une forme rectangulaire et nous rappelle celle présente dans les modèles Tesla. On ne sait en revanche pas si elle est équipée d’Apple CarPlay et Android Auto. Le site européen nous informe que plusieurs couleurs sont disponibles pour la sellerie.

Cette nouvelle version s’offre une puissance en légère hausse, passant de 150 à 170 kW, ce qui correspond désormais à 231 chevaux. Ainsi, le 0 à 100 km/h est réalisé en 7,7 secondes, pour une vitesse maximale de 150 km/h. Le SUV est équipé d’une batterie LFP (lithium – fer – phosphate), affichant une capacité oscillant entre 51,92 et 85,97 kWh.

Ce dernier peut parcourir jusqu’à 430 kilomètres en une seule charge pour la version avec la petite batterie, selon le cycle chinois CLTC. Attention, car ce dernier est moins strict que notre WLTP européen, qui donnerait plutôt 365 kilomètres environ chez nous. Ce qui est assez peu, alors qu’une Peugeot e-2008 avec une batterie de 54 kWh peut atteindre les 400 kilomètres WLTP. La grande batterie permet de grimper à 620 km d’autonomie.

Mais là où la Skyworth EV6 fait fort, c’est qu’elle pourrait se recharger de 20 à 80 % en seulement onze minutes dans une version spéciale, contre 30 minutes sur les autres versions. Sur l’exercice du 10 à 80 %, on devrait s’attendre à une durée inférieure à 15 minutes environ.

C’est mieux que les 18 minutes demandées pour la « vraie » EV6 pour passer de 10 à 80 %, qui profite d’une architecture 800 volts. Or, on ne sait pas si c’est le cas du SUV chinois. On peut aussi citer la Xpeng G9 en version 4C qui promet un passage de 10 à 80 % en 15 minutes seulement, et qui devrait être commercialisée dans les semaines à venir en Chine, puis en Europe. La IM LS6 promet également de son côté une recharge très rapide, passant de 10 à 50 % en 5 minutes seulement !

Ce dernier est affiché à partir de 219 800 yuan, ce qui équivaut à seulement 27 888 euros. Un prix qui devrait cependant grimper lorsqu’il sera vendu en Europe.

