Les conducteurs de voitures électriques sont infidèles, sauf à quelques exceptions

Si les ventes de voitures électriques progressent, les automobilistes ont globalement du mal à rester fidèle à une marque en particulier et à cette motorisation. Mais il existe cependant quelques exceptions, notamment avec Tesla et Nissan.

Avec une part de marché de 17 % en France, la voiture électrique rencontre un franc succès à l’heure actuelle. A l’échelle européenne, cette motorisation a même dépassé la barre des 20 %, un record historique alors qu’elle est déjà passée devant les diesels depuis plusieurs mois.

Une grand fidélité, vraiment ?

Et dans le reste du monde, la tendance est également à la hausse. Un article de l’agence britannique Reuters explique que les ventes de voitures électriques ont grimpé de 50 % aux Etats-Unis au 3ème trimestre 2023 par rapport à l’année dernière. La part de marché de cette motorisation y atteint les 7,9 % actuellement. Il faut dire que les clients américains semblent de plus en plus attachés à ces voitures, d’autant plus que l’offre est grandissante.

Comme l’explique un article publié par le spécialiste des données automobiles S&P Global Mobility, trois ménages sur quatre possédant une voiture électrique haut de gamme est prêt à en racheter une comme prochain véhicule. Cependant, cette information reste en fait à nuancer, ce que fait justement le cabinet dans la suite de son communiqué. Car tout n’est pas aussi rose qu’on peut le penser, bien au contraire.

Car si l’on retire Tesla de l’équation, on se rend en fait compte que le résultat est bien différent. Sans la firme américaine, qui vise les deux millions de voitures vendues dans le monde d’ici à la fin de l’année, le taux de fidélité à l’électrique n’est que de 52,1 %. C’est-à-dire que seulement la moitié des conducteurs ayant acheté une voiture zéro-émission (à l’échappement) recommenceraient l’expérience..

Et cela s’explique notamment par un certain désamour des automobilistes américains pour l’électrique. En effet, l’intention d’achat pour cette motorisation est passée de 81 % en 2021 à seulement 52 % en 2023 aux États-Unis. Mais quelle est la raison ? Les trois qui sont les plus souvent citées concernent les infrastructures de recharge, le prix ainsi que l’autonomie. Ces deux éléments sont également des freins importants pour certains automobilistes en France.

Tesla, mais pas seulement

Avant d’aller plus loin, il convient de rappeler que ces données ne concernent que le marché américain, et que les chiffres pour l’Europe peuvent être très différents. Cependant, il est vrai qu’une étude de PwC souligne que l’intention d’achat est aussi en baisse en France, alors qu’elle est inférieure à celle dans autres pays européens comme l’Allemagne notamment. Mais revenons-en aux États-Unis, qui nous intéressent aujourd’hui.

Sur le marché des voitures électriques de luxe, Tesla reste la marque à laquelle les acheteurs sont les plus fidèles, loin devant Audi, BMW, Porsche ainsi que Mercedes et Jaguar. Au 2ème trimestre 2023, seulement 50,1 % des possesseurs de voitures de la marque aux anneaux voudraient en racheter une, contre 76,7 % des conducteurs de Tesla. C’est cependant Mercedes qui affiche la plus grosse progression, avec des intentions de renouvellement passant de 24,3 % en 2020 à 56,6 % en 2023.

Si l’on prend une autre perspective et qu’on regarde le marché global, Nissan devance Tesla. En effet, la firme japonaise affiche un taux de fidélité de 63,2 %. Ce qui signifie que six propriétaires sur 10 de voitures électriques de la marque seraient prêts à recommencer l’expérience. Cependant, l’étude révèle que 14,3 % des conducteurs de Leaf auraient acheté une Tesla Model Y, tandis que 12,4 % ont racheté un exemplaire de la compacte nippone.

Autre exemple, seulement 37,3 % des propriétaires de Ford Mustang Mach-E ont acheté une voiture électrique pour remplacer ce dernier, alors que 45,8 % ont opté pour un modèle thermique. Et pour cause, ceux-ci cherchaient plutôt à prendre une voiture plus pratique comme un pick-up, indépendamment de la motorisation. La première électrique d’un foyer a-t-elle une influence sur le choix de ses prochaines voitures ? C’est en tout cas ce que laisse entendre cette étude.