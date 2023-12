Attention à cette arnaque sur les bornes de recharge pour voitures électriques

Si vous avez l'habitude de recharger votre voiture électrique sur une borne publique dotée d'un QR code à scanner, soyez vigilant. En effet, des cas de piratages ont récemment été enregistrés dans une commune française.

Aujourd’hui, les bornes de recharge sont de plus en plus nombreuses partout en France, alors que l’on en compte plus de 100 000 accessibles au public. De quoi rassurer les automobilistes, qui sont encore nombreux à estimer que l’autonomie des votures électriques reste trop faible. Et ce même si l’on sait que cela est une erreur de penser ainsi, justement grâce à l’essor de la charge rapide.

Une nouvelle arnaque

D’autant plus qu’en réalité, la grande majorité des possesseurs de voitures électriques rechargent la leur à domicile, comme l’explique une enquête réalisée par Enedis. Cela n’empêche cependant pas les bornes publiques d’être très plébiscitées, notamment lors des départs en vacances, entre autres. C’est pour cela que les opérateurs sont aujourd’hui de plus en plus nombreux, à l’image de Ionity, Fastned ou encore TotalEnergies.

Autant dire que le choix est désormais large et qu’il est de plus en plus difficile de tomber en panne de batterie avec sa voiture électrique. Mais ce n’est pas pour ça qu’il faut manquer de vigilance pour autant. Et pour cause, personne n’est à l’abri des arnaques, même si celles-ci demeurent encore assez rares. Car ces dernières existent tout de même, et peuvent causer bien du tort à leurs victimes.

C’est justement ce qui est arrivé à plusieurs automobilistes de passage dans la commune de Lorris, située dans le Loiret. Installée par le prestataire Ineo sur la place du Mail, cette dernière a fait les frais de personnes mal intentionnées. Et pour cause, le QR code apposé dessus et devant être scanné par les utilisateurs avec leur smartphone pour démarré la recharge a en fait été piraté d’une manière étonnante.

Ce dernier a en effet été recouvert d’un autre code similaire, mais qui renvoyait en fait vers un site pirate. Ce dernier demandait aux utilisateurs leurs coordonnées bancaires, comme c’est souvent le cas pour pouvoir commencer à recharger sa voiture électrique. Les victimes ne se sont alors rendues compte de rien. Mais au moment de brancher la voiture, la charge n’a logiquement pas démarré.

Une affaire peu commune

C’est sans doute à ce moment-là que les utilisateurs ont commencé à se rendre compte de quelque chose. Comme l’indique le site de La République du Centre, qui relaie cette étonnante affaire, la maire de la commune Valérie Martin, a rapidement été informée de ce piratage. Cette dernière explique qu’il « ne s’agit pas de grosses sommes » qui ont été soutirées aux victimes. Le montant total du préjudice n’a pas été précisé pour le moment.

Cette dernière souligne la réactivité du prestataire, qui a immédiatement désactivé la borne afin de limiter les dégâts. En revanche, on ne sait pas encore combien d’automobilistes ont été touchés par cette vaste arnaque. Ces derniers sont invités à se rapprocher de la gendarmerie afin de porter plainte et à faire opposition auprès de leur banque afin d’éviter que les pirates ne se servent sur leur compte.

Depuis cette mésaventure, la borne a été à nouveau remise en service mais la maire demande tout de même aux utilisateurs de faire preuve de vigilance. Attention, car toutes les stations de charge dotées d’un QR code peuvent faire l’objet de ce type de pratique malveillante, qu’il est parfois difficile de repérer. Lorsque vous démarrez une charge de cette manière, faites attention à bien vérifier l’URL (l’adresse) de la page qui s’ouvre sur votre smartphone.

Si ce dernier vous semble suspect, n’entrez pas vos coordonnées bancaires et contactez le service client de la borne. Vérifiez aussi que le QR code ne soit pas collé sur un autre, ce qui pourrait vous mettre la puce à l’oreille. Enfin, avant de verrouiller votre voiture et de partir, assurez-vous également que la charge a bien démarré.