Voici comment les voitures électriques peuvent améliorer leur autonomie grâce à leurs pneus

L'équipementier Goodyear profite du CES de Las Vegas pour dévoiler ses nouveaux pneus ElectricDrive 2. Une nouvelle version de ses gommes spécialement conçues pour les voitures électriques, qui offre de nombreux avantages. Et parmi eux, une plus faible résistance à l'air, qui améliore l'autonomie.

Les voitures électriques possèdent de nombreuses spécificités, qui les rendent bien différentes des modèles thermiques. En effet, leur motorisation nécessite d’adopter de nouvelles habitudes de conduite, mais pas seulement. Car ces autos ont aussi des besoins particuliers, notamment en raison de leur poids plus élevé. Il est par exemple important d’installer des pneus conçus spécifiquement pour ces dernières.

Un nouveau pneu

Certains équipementiers en proposent donc déjà dans leur catalogue, à l’image de Michelin avec son Pilot Sport EV, développé pour être installé sur des voitures électriques. Mais la firme française n’est pas la seule, puisque c’est aussi le cas de Goodyear. L’entreprise américaine, qui fournit notamment les gommes de la Renault Mégane E-Tech a dévoilé en début d’année 2022 son ElectricDrive GT.

Voilà que la firme fait à nouveau parler d’elle en ce début d’année, puisqu’elle présente une nouvelle version de son pneu pour les voitures électriques. Ce dernier porte désormais le nom d’ElectricDrive 2 et fut officiellement dévoilé à l’occasion du CES de Las Vegas, où sont également présents Mercedes ainsi que Honda, entre autres. Mais alors, quelles sont les nouveautés de cette gomme spécifiquement conçue pour répondre aux besoins des utilisateurs de voitures électriques ?

Celles-ci sont détaillées dans un communiqué tout juste publié par l’équipementier, qui annonce notamment un aérodynamisme optimisé. En effet, les flancs ont été retravaillés afin d’améliorer la pénétration dans l’air et réduire la trainée. Ce qui permet tout simplement d’améliorer très légèrement l’autonomie des voitures qui en seront équipées. D’autant plus que l’on sait que la consommation est un point très important lorsque l’on possède une auto de ce type.

Cependant, Goodyear ne donne pas de chiffres précis à ce sujet-là, puisque cela dépend de la marque et du modèle, ainsi que du style de conduite. À noter aussi que la résistance au roulement a été réduite, là encore dans le but d’optimiser la consommation d’électricité, et de réduire sensiblement la fréquence de charge. De quoi faciliter la vie des automobilistes, même si les bornes sont de plus en plus répandues.

Du confort, mais pas seulement

Par ailleurs, le confort du conducteur et des passagers a également été optimisé avec cette nouvelle version. Et pour cause, l’entreprise explique que des éléments en mousse ont été ajoutés dans le pneu, afin de réduire les bruits de roulement à l’intérieur du véhicule. De quoi rendre les autos électriques encore plus silencieuses qu’elles ne le sont déjà.

Déjà très engagé dans la bataille autour du pneu recyclé, face notamment à Michelin, Goodyear a récemment dévoilé une gomme composée à 90 % de matériaux réutilisés. Le nouvel ElectricDrive 2 ne va pas aussi loin, mais il contient cependant au moins 50 % de matériaux durables. Parmi eux, l’huile de soja ou encore de la silice fabriquée à base de cendres de balle de riz. Un déchet issu de l’agriculture qui est normalement jeté.

Néanmoins, ce nouveau pneu reste sécurisant, grâce à un dessin asymétrique de la bande de roulement, qui permet d’améliorer le grip, et donc la tenue de route. La longévité a également été améliorée par rapport au précédent ElectricDrive GT, sans que Goodyear ne donne de chiffres précis pour le moment. Au total, pas moins de 17 dimensions seront proposées aux clients pour ce nouveau pneu dédié à l’électrique.

Il pourra être monté sur divers modèles, de la Tesla Model 3 et Model Y à l’Audi Q4 e-tron en passant par la Ford Mustang Mach-E. Les vente démarreront à partir du mois de mai 2024, tandis que les prix n’ont pas encore été dévoilés.