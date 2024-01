Le patron de Peugeot, Citroën et Fiat explique pourquoi les voitures électriques sont supérieures aux thermiques sur ce point clef

Carlos Tavares, CEO de Stellantis (qui possède entre autres Peugeot, Citroën, Jeep et Fiat) est connu pour sa méfiance vis-à-vis des voitures électriques. Il vient pourtant de louer une qualité bien spécifique de ces modèles : leurs formidables accélérations. Une déclaration peut-être un peu intéressée.

Le tentaculaire groupe Stellantis, qui possède pas moins de 14 marques en Europe et aux États-Unis (Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep et Opel pour les plus connues, mais également Abarth, DS, Alfa Romeo, Lancia, Maserati ou même Dodge, RAM et Chrysler aux US), semble parfois jouer un double jeu.

D’un côté, une électrification massive de ses gammes, avec des objectifs ambitieux ; de l’autre, d’incessantes mises en garde à propos de ce marché de la part de son CEO, Carlos Tavares. Il nous avait récemment avertis d’un « bain de sang » si la guerre des prix continuait dans le secteur… mais vient en parallèle de louer une qualité bien particulière des voitures électriques lors d’une interview au média britannique Top Gear.

« Une question de sécurité »

Carlos Tavares ne parle pas ici de taille de batteries, d’autonomie ou d’écologie ; non, il parle d’accélération. Et prend un exemple qu’il connaît bien : « Je vis dans une ferme au cœur de la campagne portugaise et je conduis souvent sur les petites routes des environs », commence-t-il, avant de poursuivre : « L’accélération est avant tout une question de sécurité. Il s’agit d’abord de dépasser dans des conditions sûres, en s’assurant que l’on peut dépasser un camion sur une route à deux voies ».

« Pour nous, la capacité d’accélération est avant tout une mesure de sécurité », ajoute-t-il ; « Plus vous pouvez accélérer, plus les conditions de dépassement peuvent être sûres, et de ce point de vue, la technologie électrique est excellente, comme nous le savons tous ». Voilà qui est clair.

Un peu de contexte

Effectivement, une voiture électrique accélère quasi systématiquement plus rapidement qu’une voiture thermique équivalente. Le couple d’un moteur électrique est disponible immédiatement, à l’inverse d’un moteur essence ou diesel, permettant de pouvoir accélérer de façon franche et immédiate.

Ce qu’il faut savoir, c’est que Stellantis a présenté courant janvier 2024 sa nouvelle plateforme, la STLA Large, dédiée aux voitures électriques les plus puissantes et les plus luxueuses du groupe. Les marques américaines en profiteront majoritairement, mais également Alfa Romeo et Maserati en Europe.

Une plateforme qui permet d’accéder à des performances de très haut niveau, aussi bien en termes d’autonomie (cible : 800 km en une charge), de recharge (possibilité d’avoir une architecture 800 volts)… et de puissance, donc. Si aucun chiffre n’est pour le moment avancé, un 0 à 100 km/h sous les 2 secondes bruisse dans les couloirs.

Et si la déclaration de Tavares n’était qu’un coup de comm pour cette plateforme ? Pas sûr : l’homme est un passionné d’automobile et a souvent été vu piloter sur des circuits. Il n’en reste que, justement, tout le monde n’est pas pilote, et se retrouver au volant d’une voiture aussi nerveuse peut parfois surprendre. Prudence, donc.