Vous avez raté les voitures électriques à 54 euros par mois ? L’État vous a réservé un petit cadeau

Alors que le leasing social vient de prendre fin, victime de son succès, il est encore possible de profiter de l'aide du gouvernement pour l'achat d'une voiture électrique d'occasion. Mieux encore, le montant de ce coup de pouce financier a même été revu à la hausse, dans le silence le plus total.

En seulement un an, les ventes de voitures électriques ont grimpé de 37 % en France, avec un marché notamment dominé par la Peugeot e-208. Un modèle qui possède la particularité d’être abordable, et d’être éligibles au leasing social mis en place par le gouvernement.

Une autre aide méconnue

Et pour cause, ces deux autos sont accessibles pour moins de 100 euros par mois, sous conditions de revenus, ce qui a eu pour effet de booster leurs ventes. Et ce alors que les automobilistes ont parfois encore du mal à se lancer dans l’électrique, en raison d’un prix justement jugé trop élevé. C’est d’ailleurs pour les convaincre que l’Etat a mis en place cette aide, qui permet aux acheteurs les plus modestes de bénéficier de 13 000 euros d’aides financières.

Oui mais voilà, face à la forte demande, le gouvernement a été contraint de mettre fin au dispositif, le quota de voitures disponibles ayant déja été atteint. L’aide ne devrait donc pas faire son retour avant l’année prochaine, au grand dam de tous ceux qui auraient aimé pouvoir en profiter. Sans parler du bonus écologique, qui se voit raboté de 1 000 euros pour passer de 5 000 à seulement 4 000 euros cette année.

Bref, c’est un peu la soupe à la grimace pour les automobilistes qui n’ont pas été assez rapides pour sauter le pas. Cependant, tout n’est pas encore perdu pour ces derniers, bien au contraire. Et ce grâce à un texte de loi méconnu. Peu le savent, mais le leasing social concerne également les voitures électriques d’occasion, dont le prix d’achat est inférieur ou égal à 47 000 euros et dont le poids est situé sous les 2,4 tonnes.

Comme pour le bonus écologique, en somme. Comme l’explique le site de l’Agence de services et de paiement rattachée au gouvernement, le montant de cette aide peu connue est plafonnée à 5 000 euros, ou 16 % du coût d’acquisition du véhicule d’occasion. Enfin, ça, c’était jusqu’à maintenant. Car dans le silence le plus total, ce coup de pouce a été retravaillé, et même amélioré.

Une aide plus généreuse

Pour en avoir le coeur net, il suffit de se pencher sur le décret n° 2024-102 du 12 février 2024 « relatif aux aides à l’achat ou à la location de véhicules peu polluants« . Ce dernier contient de nombreuses mentions et acte notamment la baisse de 1 000 euros du bonus écologique. Mais ce n’est pas tout, car il annonce également une très bonne nouvelle. Il mentionne qu’il « augmente de 1 000 € le montant de l’aide au leasing de voitures électriques pour les voitures particulières d’occasion« .

Ce qui signifie qu’au lieu de 5 000 euros, les acheteurs pourront prétendre à une aide maximale de 6 000 euros pour l’achat d’une auto zéro-émission (à l’échappement) de seconde main. Mais attention, car cette aide n’est là encore pas accessible à tout le monde. Pour en profiter, il faut en effet respecter les même exigences que pour le leasing social récemment mis en pause.

Ainsi, le revenu fiscal de référence par part doit être inférieur à 15 400 euros et le bénéficiaire doit être âgé d’au moins 18 ans et résider en France. Il doit également habiter à plus de 15 kilomètres de son lieu de travail et utiliser sa voiture personne pour s’y rendre ou effectuer au moins 8 000 kilomètres par an dans le cadre professionnel. Ce n’est pas tout, car le véhicule d’occasion doit avoir entre 12 et 42 mois, tandis que les mensualités doivent rester sous les 150 euros.

Enfin, ce coup de pouce financier est valable pour un leasing (location) d’au moins trois ans, incluant 12 000 kilomètres chaque année. Il peut être renouvelé une fois et les voitures rétrofitées y sont également éligibles. De quoi convaincre les automobilistes de se lancer, alors que beaucoup sont encore freinés par le prix jugé trop élevé. Mais cette aide n’est pas disponible pour un achat comptant. Rappelons à ce titre que le bonus écologique a été supprimé pour les voitures d’occasion achetées hors leasing.