Cette nouvelle voiture électrique peut fonctionner à l’essence et vous allez vite comprendre pourquoi

Quatre ans après la révélation du Grenadier, la firme britannique Ineos profite du salon de Genève pour lever le voile sur son Fusilier. Il s'agit d'un 4X4 électrique qui se décline en plusieurs versions, dont une dotée d'un prolongateur d'autonomie sous la forme d'un moteur thermique.

Avez-vous déjà entendu parler d’Ineos ? Il y a de fortes chances que non, et c’est tout à fait normal. Et pour cause, la marque fut fondée en 2017 par le milliardaire britannique Sir Jim Ratcliffe, qui voulait commercialiser un 4X4 dans le style de l’ancien Land Rover Defender, la nouvelle génération ne lui plaisant pas. Mais ce n’est qu’en 2022 que son premier modèle a vu le jour.

Un vrai baroudeur

Il s’agissait du Grenadier, un imposant 4X4 qui se décline en essence ainsi qu’en diesel fabriqué en France et qui est commercialisé depuis 2022. Mais ce n’est pas suffisant pour la jeune marque, qui veut aller encore plus loin. Elle profite du salon de Genève, qui vient d’ouvrir ses portes au public pour lever le voile sur son second modèle. Ce dernier porte cette fois-ci le nom de Fusilier, et embarque pour la toute première fois une motorisation électrique.

Inspiré par le Mercedes Classe G, et surtout le précédent Defender, ce nouvel arrivant affiche un look très proche de celui de son grand frère. Nous retrouvons en effet une carrosserie tout en lignes droites et très anguleuses, notamment lorsque l’on regarde le profil. À l’avant, le 4X4 se dote de petits feux ronds et de deux antibrouillards de même forme intégrée à la calandre. À noter que cette dernière est équipée de volets actifs.

Ils permettent de réduire le Cx (coefficient de trainée), qui n’a pas encore été annoncé dans le communiqué publié par le constructeur britannique. À vrai dire, ce dernier ne donne pour le moment que très peu d’informations sur son véhicule, qui ne montre même pas encore la moindre photo de son poste de conduite. Ce dernier devrait sans doute rester assez proche de celui du Grenadier, qui fait la part belle aux boutons et qui se dote d’un grand écran tactile posé sur la planche de bord.

Ineos ne communique pas non plus sur les dimensions de son nouvel arrivant, mais on sait que ces dernières sont plus compactes que celles de son grand frère. Pour mémoire, celui-ci mesure 4,90 mètres de long pour 2,05 mètres de haut, ce qui le prive d’accès à de nombreux parkings souterrains. Espérons que ce ne sera pas le cas pour le Fusilier, qui s’annonce comme un modèle plus grand public et un peu plus polyvalent.

Deux versions au catalogue

Pour le moment, on en sait encore très peu sur ce nouveau 4X4 électrique. Mais le constructeur nous explique qu’il sera construit sur une plateforme « skatebord » conçue sur-mesure. Celle-ci possède la particularité d’intégrer la batterie au centre et les moteurs sur les essieux de la voiture. Ineos précise également que le châssis est en acier tandis que les portes sont fabriquées à base d’aluminium, mais on ne connaît malheureusement pas encore le poids total de l’engin.

Quid de sa motorisation ? On sait qu’il sera 100 % électrique, et qu’il sera doté d’une transmission intégrale afin qu’il puisse être aussi baroudeur qu’il en a l’air. Néanmoins, on ne connait pas encore sa puissance totale, si ses performances au 0 à 100 km/h. Les journalistes de l’Argus nous informent que le Fusilier sera doté d’une batterie fournie par Samsung, mais dont on ne connaît ni la chimie ni la capacité. L’autonomie devrait quant à elle tourner autour des 400 kilomètres selon le cycle WLTP.

Ce qui n’est pas énorme, mais suffisant pour rassurer les automobilistes. Surtout si elle est associée à une charge rapide, mais là encore il faudra faire preuve de patience avant d’en savoir plus. Ineos annonce qu’une version dotée d’un prolongateur d’autonomie sous forme de moteur thermique sera également proposée. La raison est simple : permettre à la voiture d’aller dans des coins reculés, sans aucun moyen de recharge.

Mais là encore, pas un mot sur les détails techniques. On sait seulement que ce bloc essence ne sera pas relié aux roues, exactement comme le Mazda MX-30 REV par exemple.

Contrairement au Grenadier, l’Ineos Fusilier ne sera pas produit en France mais en Autriche, par Magna Steyr. C’est d’ailleurs cette entreprise qui produit le Mercedes Classe G, alors que ce nouveau venu rivalisera avec la version électrique attendue cette année. Il faudra patienter jusqu’en 2027 pour voir arriver le 4X4 électrique britannique sur les routes.