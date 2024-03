Voici les 3 nouvelles voitures électriques de ce constructeur chinois présent en France

La firme chinoise Seres, qui vend ses voitures électriques en France depuis plusieurs années, veut aller encore plus loin. Cette dernière prévoit en effet d'exporter plus de 50 000 voitures électriques au cours de l'année 2024 avec de nouveaux modèles à venir.

Les constructeurs chinois de voitures électriques sont aujourd’hui très nombreux en Europe. On pense bien évidemment à MG et à BYD, qui a même dépassé Tesla en ce début d’année. Mais ce n’est pas tout.

De grandes ambitions

En effet, de plus en plus de marques veulent tenter leur chance chez nous. C’est par exemple le cas de Nio et Xpeng, mais également d’Aiways, qui veut désormais tout miser sur les exportations en dehors de la Chine. Et la firme, qui rencontre actuellement de grandes difficultés, n’est pas la seule. Et pour cause, c’est également le cas d’un autre constructeur encore assez méconnu. Il s’agit de Seres, pourtant déjà présent chez nous.

On se rappelle avoir vu son Seres 3 lors du dernier Mondial de l’auto de Paris, en octobre 2022. Mais l’entreprise veut désormais aller encore plus loin, comme elle l’annonce dans un communiqué tout juste publié. Elle explique avoir pour ambition d’exporter pas moins de 50 000 voitures électriques en dehors de son pays natal d’ici à la fin de l’année 2024. Un projet très ambitieux pour le constructeur, encore assez méconnu dans nos contrées.

La firme, basée à Chongqing, en Chine, a pour but de faire partir des dix plus grandes marques automobiles de luxe d’ici à 2030. Pour mémoire, elle fait déjà partie du top 5 dans son pays natal. Elle se fixe des objectifs très élevés, puisqu’elle affirme vouloir atteindre les 500 000 exports d’ici à la fin de la décennie, dans seulement six ans. Mais comment compte-t-elle y arriver, alors que la concurrence est de plus en plus rude ?

Sans parler des mesures annoncées par l’Union européenne afin de mettre des bâtons dans les roues aux constructeurs chinois. Et bien Seres devrait pouvoir compter sur une gamme en pleine expansion au fil des années. C’est ainsi que le constructeur a pour projet de lancer plusieurs modèles de SUV électriques, à travers ses gammes Seres 5, Seres 7 et Seres 9 sur plusieurs marchés dans le monde, et sans aucun doute l’Europe.

La part belle aux SUV

Selon le communiqué de l’entreprise chinois, six nouveaux modèles issus de ces trois gammes verront le jour au cours de cette année. Parmi eux, des autos 100 % électriques et d’autres dotées d’un prolongateur d’autonomie, comme le Yangwang U8 que nous avons récemment pu essayer. Le constructeur mise donc fortement sur les véhicules surélevés, puisque ces derniers rencontrent encore un succès grandissant à travers le monde.

Si l’on connaît déjà les Seres 5 et Seres 7, qui avaient notamment été vus lors du dernier salon de Munich, aucune information n’a encore été dévoilée au sujet du Seres 9. Cependant, le site américain Electrive nous indique que ce dernier est doté d’une architecture 800 volts et serait équipé d’au moins dix écrans à son bord. Il serait aussi livré avec un affichage tête-haute 2K en réalité augmentée et des suspensions pneumatiques.

Par ailleurs, Seres mise également sur le développement de ses showrooms et de ses concessions un peu partout dans le monde. Plusieurs sites devraient voir le jour au cours des prochaines années, qui incluront également des services après-vente et des pistes d’essais pour les clients. La firme prévoit aussi de proposer des services de recharge, peut-être en développant ses propres bornes ou en s’associant avec des opérateurs déjà existants.

L’entreprise veut chasser sur les terres d’Audi, BMW et Mercedes, mais également sans doute de Tesla, qui a battu son record de ventes l’an dernier. Mais pour cela, Seres devra aussi miser sur un positionnement tarifaire cohérent, alors que la guerre des prix s’annonce encore plus rude que jamais.