Cette borne de charge ultra-rapide pour voiture électrique se branche sur une « simple » prise de courant

Si les bornes de charge rapide pour voiture électriques poussent comme des champignons en France, leurs installations sont souvent longues et complexes. Juice vient de présenter un système s'affranchissant de ces contraintes, avec un branchement sur une simple prise industrielle (qu'on peut avoir à la maison) et des batteries de stockage. Voici tous ses détails.

Si la principale crainte des automobilistes à propos de la voiture électrique concerne l’autonomie et le manque d’infrastructure de recharge, la réalité n’a jamais été aussi florissante, avec plus de 120 000 points de charge en France en mars 2024.

Ce n’est pas pour autant que l’installation d’une borne de charge est aisée, d’autant plus lorsqu’elle est puissante. Face à cela, la société suisse Juice vient de présenter la Juice Ultra 2, une borne capable de charger une voiture électrique en 30 minutes. Particularité : elle peut se brancher sur une simple prise industrielle, ce qui implique beaucoup d’avantages.

Une charge en 30 minutes

Pour cela, cette borne dispose de batteries stationnaires, capables de se recharger via une prise industrielle (CEE32, CEE125 ou CEE63) avant de délivrer le courant aux voitures électriques venues se brancher. Il est même possible de trouver ce genre de prise dans certaines maisons.

Deux configurations sont disponibles : une de 233 kWh (dont 208 réellement utilisables) ou une de 466 kWh, combinant, vous l’aurez deviné, deux packs. Dans ce cas, 416 kWh sont utilisables, ce qui représente plus de huit charges de 50 kWh, un chiffre assez représentatif d’une session « normale ».

Côté voiture, deux prises CCS sont à votre disposition : une de 60 kW et une de 150 kW, de quoi recharger une voiture électrique traditionnelle en environ 30 minutes. Notons que deux voitures peuvent tirer ces puissances simultanément, pourtant la puissance maximale à tirer des batteries à 210 kW.

Une installation en une heure et un lissage de la demande

L’avantage majeur de ce raccordement à une prise industrielle, c’est bien sûr la facilité d’installation. Le communiqué de presse est formel : « en l’espace d’une heure, vous pouvez installer l’appareil, le brancher sur le secteur et commencer à l’utiliser ». Voilà qui bat Tesla, qui se vantait il y a quelques jours de pouvoir installer un Superchargeur en quatre jours !

Second avantage, promis par la marque : « le système permet une puissance de charge élevée, sans que la puissance de raccordement ne doive être augmentée ». C’est là tout l’avantage d’une solution à base de batteries : elles peuvent se recharger en continu avec une puissance « normale », tout en pouvant délivrer beaucoup plus grâce à l’énergie stockée.

Enfin, la charge des batteries de stockage est pilotable, ce qui signifie qu’elles peuvent n’être alimentées qu’en heures creuses, par exemple. L’électricité solaire est également prise en charge.

Tout cela permet de lisser la demande, et d’éviter par exemple de trop tirer sur le réseau en cas de forte demande. Des économies sont donc à prévoir pour l’exploitant qui, combiné à la facilité d’installation, permet à Juice n’annoncer que « la batterie est déjà amortie après un an et demi à deux ans ».

Bref, un excellent moyen de densifier encore un peu plus le maillage de recharges rapides partout en Europe, et de rendre les longs voyages en voitures électriques toujours plus confortables.