Ce chargeur pourrait faire baisser le prix des réparations des voitures électriques

L’entreprise allemande Mahle a mis au point une solution permettant de diagnostiquer une batterie de voiture électrique en seulement 15 minutes pour connaître son état. De quoi réduire les coûts de réparation, et éviter la mise à la casse dans certains cas.

Les voitures électriques possèdent de nombreux avantages, comme leur faible coût à l’usage, entre autres. Mais pas seulement.

Des réparations encore moins chères

En effet, avoir une auto zéro-émission (à l’échappement) coûte généralement moins cher dans la vie de tous les jours, et ce malgré la hausse du prix de l’électricité. De plus, l’assurance est aussi plus intéressante, et ce grâce notamment à une petite aide fiscale qui pourrait cependant finir par disparaître. Mais contrairement à ce que nous pourrions penser, réparer une voiture électrique n’est finalement pas plus cher que pour un véhicule thermique, ou de très peu.

Selon une étude, le surcoût ne serait que de 2 %, sauf pour Tesla qui serait un cas un peu particulier. Mais en général, ce qui coûte le plus cher dans les réparations d’une voiture électrique, c’est surtout la batterie. Pour mémoire, cette dernière représente environ 40 % du prix total du véhicule, et la changer n’est donc pas à la portée de toutes les bourses. De plus, établir un diagnostic n’est pas toujours facile, voire est totalement impossible dans certains cas. Ce qui explique pourquoi certaines autos quasiment neuves sont envoyées à la casse, même après un tout petit accrochage.

Mais heureusement, cela pourrait bientôt changer, et c’est une très bonne nouvelle. Mais comment ? Grâce à une toute nouvelle solution conçue par l’entreprise allemande Mahle. Cette dernière, chargée de fournir des pièces à l’industrie automobile, annonce avoir développé un tout nouvel outil de diagnostic pour les batteries de voitures électriques. Celui-ci porte le nom de « E-Health Charge » et pourrait changer la donne dans le domaine de la réparation de ces autos un peu particulière.

Et ce alors que le prix des réparations des voitures récentes, quelle que soit leur motorisation, a tendance à fortement grimper au fil des années. Mais comment fonctionne cette technologie innovante ? Vous allez le voir, c’est en fait très simple, comme le décrit Mahle dans son communiqué tout juste publié. Il faut savoir que ce dispositif se destine avant tout aux petits garages indépendants, qui peuvent également profiter de l’initiative des « Garages branchés » récemment présentés dans nos colonnes.

Un outil très simple

En fait, le système mis en place par l’entreprise allemande fonctionne très simplement. Il consiste en effet seulement d’un chargeur baptisé « E-Charge 20 », capable de délivrer une puissance de 20 kW comme son nom l’indique, ainsi que d’une application appelée « E-Health ». Il suffit ensuite de brancher le véhicule et d’utiliser son smartphone pour procéder au diagnostic. Et bonne nouvelle, cette technologie ne nécessite aucune connaissance spécifique à chaque modèle, puisque le dispositif peut fonctionner avec toutes les voitures électriques du marché.

Selon Mahle, les réparateurs et mécaniciens pourront donc mesurer « rapidement et facilement » l’état de la batterie de n’importe quel modèle, le tout sans aucun effort. De plus, le système permet également de recharger la voiture pendant l’opération, ce qui aide à gagner du temps. Si le diagnostic ne révèle pas de dommage grave, le propriétaire peut repartir tout de suite après, avec un accumulateur un peu plus rempli. Ce qui permet de pouvoir reprendre la route facilement après.

Il faut également savoir que l’entreprise allemande collabore avec la firme Volytica Diagnostics, spécialiste des données autour des batteries de voitures électriques. Celles de la voiture en cours de diagnostic sont alors récupérées (via le chargeur et le port OBD) et analysées, puis comparées à celles données par le constructeur, afin de vérifier s’il y a un souci avec le véhicule en réparation. Il est ainsi possible de vérifier la capacité du pack, qui peut baisser au fil des années, de manière plus ou moins forte selon les marques et les modèles.

Rappelons également que le remplacement d’une batterie défectueuse peut coûter très cher, mais qu’il est heureusement possible de changer une seule cellule parmi les dizaines (voire centaines) que compte un pack. Ce qui réduit drastiquement le coût de l’opération.