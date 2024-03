Non, une batterie de voiture électrique ne se remplace pas tous les 5 ans contrairement à ce qu’affirme Capital

Par le biais d'un article au sujet de Renault et Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, etc.), Capital a donné la plume à Georges Nurdin, un économiste. Selon lui, la voiture électrique est une grave erreur, à plusieurs titres. Le problème, c'est que cet article est truffé d'erreurs qui font douter des motivations premières de celui-ci.

La voiture électrique a la vie dure. Entre désinformation et manque d’information, le grand public est soumis à de nombreuses données contradictoires, volontaires ou non. La dernière erreur en date ? Une tribune libre, offerte par Capital à Georges Nurdin, économiste et essayiste.

Dans ce papier qui fait davantage penser à une prise de position financée par le lobby pétrolier qu’à un article journalistique, on trouve de nombreuses imprécisions et erreurs, mais aussi beaucoup de mauvaise foi.

L’objet de cet article est clairement de démonter en bonne et due forme la voiture électrique, et de remettre un peu en question l’idée d’interdire la vente d’autos thermiques en 2035 en Europe. Et dans certaines autres régions du monde, contrairement à ce qu’indique son auteur, comme par exemple aux États-Unis, dans certains États.

Des voitures électriques plus chères : oui, mais

Georges Nurdin nous dit que le prix des voitures électriques se situe « de 33,3% à 67,7% au-dessus du véhicule thermique équivalent« . Il est vrai que la parité des prix entre voitures thermiques et électriques ne devrait pas arriver avant 2027 ou 2028. Mais si on prend en compte le bonus écologique, et surtout, le coût plus faible en entretien et en énergie de la voiture électrique, alors tout s’inverse selon de nombreux rapports.

Mais le pire se situe ailleurs. Non pas sur le côté anti-chinois primaire d’un européen qui rejette la faute du réchauffement climatique du côté de l’Asie. Oubliant alors que l’immense majorité de ses produits de consommation sont fabriqués là-bas, et que les européens sont donc aussi responsables de la pollution chinoise. Oubliant aussi qu’on ne peut pas régler le problème du réchauffement climatique en disant que les voitures ou l’avion ne représente que « x % » du problème, comme le rappelle Bon Pote.

Non, le pire se situe ailleurs : sur la durée de vie des batteries.

Une batterie jetable : mais quelle idée

L’homme nous dit que l’entretien d’une voiture électrique coûte cher (ce qui est faux, rappelons-le), mais surtout que « la batterie doit se remplacer tous les 5 ou 6 ans (elle perd sa capacité de charge) et comme elle représente 70% du coût du véhicule, autant racheter un véhicule neuf« . Est-ce que cette affirmation tient de la mauvaise foi ou de l’incompétence totale de Georges Nurdin pour le sujet ? Ou d’une volonté délibérée de désinformée sur ce sujet sensible ? Ou les trois à la fois ?

Difficile à dire, mais ce qui est sûr, c’est que cet économiste raconte n’importe quoi. Les premières voitures électriques grand public de masse sont produites depuis plus de 10 ans. On pense notamment aux Renault Zoé, Nissan Leaf ou encore Tesla Model S. La durée de vie des batteries est largement supérieure à celle des voitures.

L’autonomie diminue avec le temps et les kilomètres parcourus, il est vrai. Mais chez Tesla, par exemple, la batterie perd environ 10 % de sa capacité en 10 ans et 300 000 kilomètres parcourus ! Alors oui, parfois la batterie ne fonctionne plus ou perd drastiquement beaucoup d’autonomie, à cause d’une cellule défectueuse par exemple. Dans ce cas, il est possible de changer l’intégralité du pack, ou seulement certaines cellules.

Le prix de la batterie

Et non, la batterie ne représente pas 70 % du coût d’une voiture électrique. Oui, une batterie coûte cher. Renault estime qu’elle représente environ 40 % du prix d’une voiture comme une Mégane E-Tech.

Bref, techniquement, cet article paru sur Capital est un tissu d’erreurs et d’approximation. Comment accorder du poids au reste du propos, qui était intéressant à la base, mais qui perd tout son crédit. Car en effet, faire passer les foyers français de la voiture thermique aux voitures électriques n’est pas anodin, que ce soit en termes de recharge, ou de finance.

Mais n’oublions pas que le réseau de recharge se déploie à vitesse grand V en Europe et notamment en France. Et que la parité des prix devrait bientôt arriver, notamment grâce à des voitures comme la Renault 5 E-Tech, la future Twingo électrique ou la nouvelle Citroën ë-C3.

Colporter de fausses informations sur un média aussi connu que Capital relève de la faute, de l’erreur grave. Ce qui va potentiellement induire en erreur de nombreux consommateurs, et retarder, encore plus, le passage à l’électrique. Transformation pourtant nécessaire comme toutes les études le prouvent. Oui, la voiture électrique n’est pas dénuée de défaut. Mais elle reste moins nocive que la voiture thermique.