Bonne nouvelle, faire réparer sa voiture électrique sera bientôt encore plus facile grâce à cette belle initiative

La jeune entreprise française Revolte, spécialisée dans la réparation des voitures électriques, lance une nouvelle initiative. Baptisée « Les Garages branchés », cette dernière va aider les professionnels indépendants à mieux prendre en charge les véhicules zéro-émission (à l’échappement).

Si les ventes de voitures électriques ne cessent de progresser, avec une hausse de 37 % par rapport à l’an dernier, il existe encore certains freins. Parmi eux, le prix et l’autonomie, mais pas seulement. En effet, certains automobilistes peuvent également avoir peur de ne pas pouvoir réparer leur auto en cas de pépin.

Si l’entretien d’un véhicule zéro-émission (à l’échappement) est moins coûteux, c’est un autre sujet concernant les réparations. Mais si ces dernières sont un peu plus chères, la différence est de l’ordre de 2 % environ pour la plupart des marques, à quelques exceptions près comme pour Tesla. Cependant, il se peut que les coûts augmentent, à mesure que les technologies évoluent et deviennent encore plus présentes.

De plus, certaines voitures électriques sont envoyées à la casse même après un petit choc, car les garagistes ne sont pas en mesure de vérifier l’état de la batterie. Ce qui a pour effet de faire aussi grimper le coût de l’assurance. Mais tout cela pourrait changer, grâce à l’initiative d’une entreprise française. Il s’agit de Revolte, une jeune société basée à Carquefou, près de Nantes.

Cette dernière est spécialisée dans l’entretien et la réparation des voitures électriques et fut lancée à la fin de l’année 2022. Mais déjà, l’entreprise possède une forte expérience dans le domaine, alors qu’elle a déjà réparé plus de 1 500 pièces et véhicules de toutes marques. Et elle veut désormais aller encore plus loin, en aidant les garagistes indépendants à mieux intervenir sur cette motorisation en plein essor.

C’est ainsi que « Les Garages branchés » ont vu le jour en ce début d’année. Une initiative made in France, qui a pour but d’accompagner les professionnels de la réparation afin de leur permettre de mieux répondre aux besoins des possesseurs de voitures électriques. Sur son site, ce nouveau réseau nous donne des détails supplémentaires sur ce qu’il propose.

Un accompagnement complet

En adhérant à ce label, les garages indépendants peuvent profiter d’un vrai accompagnement, qui couvre plusieurs domaines. Tout d’abord, ces derniers reçoivent des outils spécifiques fournis par Revolte et adaptés à la prise en charge des voitures électriques et hybrides. Mais ce n’est pas tout, car les membres du réseau pourront également bénéficier d’une hotline dédiée pour les aider en cas de besoin.

Cette dernière les guidera dans le diagnostic et l’intervention mais également dans la manière de communiquer auprès des clients. Par ailleurs, les garages partenaires profiteront de réductions sur le matériel, mais également sur les bornes de recharge, entre autres. Et ce afin de proposer un service adapté aux besoins spécifiques des propriétaires de voitures électriques.

Par ailleurs, les indépendants qui feront le choix d’adhérer aux Garages Branchés bénéficieront aussi d’un accès prioritaire à la formation dispensée par Revolte. Cette dernière est accessible à tous les garagistes mais annonce plus de six mois d’attente. Par ailleurs, les adhérents profiteront d’une remise de 15 %. Pour faire partie de ce réseau, les professionnels devront s’inscrire en ligne et s’acquitter d’un abonnement dont le montant n’a pas encore été annoncé.

De quoi faciliter la prise en charge des voitures électriques, qui sont de plus en plus nombreuses sur les routes de France. Car réparer un tel véhicule est très différent d’une auto thermique, en raison du danger que représente notamment une batterie sous tension. Les mécaniciens doivent alors être formés en conséquence.