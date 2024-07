Adieu vitesse illimitée ? Les voitures électriques rebattent les cartes des Autobahn allemands

L'Allemagne, dernier bastion de la vitesse illimitée sur autoroute, pourrait bientôt voir sa célèbre liberté remise en question. La raison ? L'essor des voitures électriques, qui selon certains, nécessiterait une refonte des règles de circulation.

Vous êtes au volant de votre puissante berline allemande, filant à toute allure sur l’Autobahn. Pas de limitation de vitesse en vue, juste le frisson de la vitesse et le ronronnement du moteur. Cette scène, chère aux amateurs de sensations fortes, est une spécificité allemande. En effet, l’Allemagne est le seul pays industrialisé à ne pas imposer de limite de vitesse générale sur ses autoroutes.

Mais voilà, ce paradis automobile est aujourd’hui menacé. Non pas par des écologistes radicaux ou des politiciens frileux, mais par… les voitures électriques. Étonnant, n’est-ce pas ? Pourtant, c’est bien l’argument avancé par une alliance d’associations qui milite pour l’instauration de limitations de vitesse en Allemagne.

Selon cette alliance, qui regroupe des organisations environnementales, des syndicats de police et des associations de victimes d’accidents de la route, les voitures électriques représenteraient un risque pour la circulation sur les Autobahn. Comment ça ?

Michael Mertens, président du syndicat de police de Rhénanie du Nord-Westphalie, explique : « Les véhicules électriques ne peuvent pas rouler à des vitesses supérieures à 130 km/h sans une réduction spectaculaire de leur autonomie. Cela modifie la fluidité du trafic sur les autoroutes et les véhicules nettement plus rapides présentent un risque d’accident toujours plus grand. »

En d’autres termes, on se retrouverait avec un mélange potentiellement dangereux de voitures électriques roulant à vitesse modérée pour préserver leur autonomie, et de bolides thermiques filant à toute allure. Un cocktail qui, selon ces associations, justifierait l’instauration d’une limite de vitesse générale à 130 km/h sur les autoroutes.

Des chiffres qui font débat

Mais attention, ce n’est pas si simple. Si des statistiques d’accidents au Danemark, en Norvège et en Suisse ont effectivement montré un pourcentage plus élevé d’accidents causés par les voitures électriques, la raison principale n’était pas liée à la vitesse. C’est plutôt l’accélération plus rapide des véhicules électriques qui posait problème, prenant au dépourvu les conducteurs peu habitués.

Pour aller plus loin

Le 0 à 130 km/h en quelques secondes après le péage : ce que dit la loi

De plus, la base sur laquelle Michael Mertens fonde sa déclaration n’est pas précisée. On est donc en droit de se demander si ce risque accru d’accidents lié à la cohabitation entre voitures électriques et thermiques sur l’Autobahn est réel ou supposé.

Pour aller plus loin

Voici les 10 voitures électriques les plus rapides du monde en 2024

En plus d’être dangereux, ça pollue

On sait que rouler plus vite est nocif pour l’environnement. C’est ce qu’avait prouvé une étude menée en 2014 par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).

Celle-ci affirmait que rouler 20 km/h moins vite permet de réduire les émissions d’oxydes d’azote et de particules fines de 20 %. De notre côté, nous avions prouvé lors d’un test grâce à un planificateur d’itinéraire que rouler plus vite augmente fortement la consommation d’électricité d’une voiture électrique, ce qui a forcément un impact sur le coût total du trajet, puisque les recharges sont plus fréquentes.

Circuler à 110 km/h permet de consommer environ 15 % d’énergie en moins, même si cela serait moins rentable sur le plan économique. Cependant, la plupart des automobilistes effectuent de courts trajets au quotidien et ne roulent longtemps que six fois par an en moyenne. Autant dire que réduire sa vitesse n’a donc que des avantages, aussi bien en termes de consommation que pour l’environnement.