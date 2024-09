La voiture thermique est presque de l’histoire ancienne dans ce pays européen avant-gardiste

En Norvège, il se vend désormais nettement plus de voitures électriques que de véhicules thermiques. Une bonne nouvelle pour ce pays, qui prévoit d’interdire cette motorisation dès l’an prochain.

Tesla Model 3

Depuis de nombreuses années, les pouvoirs publics font tout leur possible pour inciter les automobilistes à passer à la voiture électrique. Et notamment car cette motorisation est plus propre que les moteurs thermiques, comme l’ont déjà prouvé plusieurs études sur le sujet.

Une tendance qui s’accroît

Dans toute l’Europe, les constructeurs automobiles auront donc l’interdiction de vendre des voitures neuves équipées d’une motorisation essence ou diesel à partir de 2035. En attendant, les grandes instances serrent doucement la vis, avec notamment la réglementation CAFE qui va devenir plus sévère dès l’an prochain. De plus, le gouvernement français continue de proposer un bonus écologique afin d’inciter les conducteurs à opter pour une auto électrique.

Mais certains pays veulent aller encore plus loin, et surtout encore plus vite. C’est tout particulièrement le cas de la Norvège, où la voiture électrique est presque devenue une véritable religion. Depuis de nombreuses années, les ventes de véhicules zéro-émission (à l’échappement) sont en forte hausse, au point de dépasser celles des autos thermiques. Selon un article de Bloomberg, la motorisation thermique ne représentait d’ailleurs que 4 % des immatriculations sur le territoire en 2023. Et c’est loin d’être terminé.

Xpeng G6 // Source : Xpeng

En effet, selon les dernières informations de la BBC, il y a désormais plus de voitures électriques sur les routes du pays que de véhicules à combustion interne. Actuellement, il y aurait pas moins de 2,8 millions de véhicules particuliers en circulation en Norvège, dont 754 303 dotés d’une motorisation zéro-émission (à l’échappement). Contre 753 905 autos essence ou diesel selon les chiffres émanant de la Norwegian Road Federation. Des chiffres impressionnants, et surtout une grande première sur le Vieux continent.

Mais ce n’est pas encore suffisant pour le pays, qui multiplie les mesures pour inciter les automobilistes à acheter une voiture électrique. Pour rappel, ce dernier prévoit d’interdire purement et simplement la vente des véhicules thermiques non pas dans dix ans comme pour le reste de l’Europe, mais dès l’an prochain. Une mesure pour le moins radicale, qui ne devrait pas être trop difficile à atteindre au vu des chiffres de ventes actuels.

De nombreuses incitations

Comment le pays fait-il pour inciter à ce point les conducteurs à faire une croix sur l’essence et le diesel, qui reste encore majoritaire en Europe ? D’autant plus qu’à l’heure actuelle, la voiture électrique est en perte de vitesse sur le continent. Et bien il faut savoir que la Norvège multiplie les mesures et les incitations en tout genre pour convaincre les conducteurs. Ainsi, cette dernière a notamment décidé de ne pas augmenter les taxes sur les voitures chinoises, contrairement au reste de l’Europe.

De plus, elle continue de proposer des aides financières aux automobilistes, contrairement à l’Allemagne qui a décidé de supprimer le bonus écologique. Par ailleurs, les conducteurs de voitures électriques ont aussi le droit de circuler sur les voies de bus, ce qui constitue un argument très intéressant. Sans parler du fait que l’usage des bornes de recharge est facilité par l’obligation de proposer un terminal de paiement par carte bancaire sur ces dernières. Ce qui commence aussi à être en vigueur dans le reste de l’Europe.

Enfin, le stationnement est souvent gratuit pour les électriques dans certaines villes, de même que le péage sur les autoroutes. Parmi les modèles qui rencontrent le plus grand succès, on peut citer la Tesla Model Y, le Volvo EX30 ou encore le Skoda Enyaq.