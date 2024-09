Bonne nouvelle : les voitures électriques devraient être encore plus propres grâce à cette nouvelle raffinerie européenne de lithium

L’entreprise néerlandaise AMG vient tout juste d’inaugurer la toute première raffinerie de lithium en Europe. Une nouvelle étape particulièrement importante, qui devrait permettre de fabriquer l’équivalent de 500 000 voitures électriques à terme, de manière plus propre qu’en Chine.

Actuellement, l’Europe dépend encore beaucoup de la Chine pour produire des voitures électriques. C’est là bas que sont fabriquées la majorité des batteries, notamment chez CATL et BYD. Mais c’est aussi dans l’Empire du Milieu que le lithium est souvent extrait et raffiné. Or, on sait que cela se fait bien souvent dans des conditions peu éthiques.

Une production 100 % européenne

Heureusement, les choses sont peu à peu en train de changer. En effet, de nombreuses entreprises installent désormais leurs usines en Europe, notamment pour produire des cellules de batteries. Mais ce n’est pas tout : une société a aussi décidé de raffiner du lithium directement sur le Vieux continent. Il s’agit d’AMG, qui n’a évidemment rien à voir du tout avec le préparateur allemand lié à Mercedes, vous vous en doutez bien.

Il s’agit en fait d’une entreprise originaire des Pays-Bas. Celle-ci vient tout juste d’inaugurer la toute première raffinerie de lithium en Europe, marquant un nouveau tournant pour l’industrie de la voiture sur le territoire. Mais à vrai dire, le projet ne date pas d’aujourd’hui, puisqu’un communiqué d’AMG indique que la construction de ce site industriel avait débuté au mois de mai 2022. Deux ans plus tard, le site est désormais bientôt opérationnel.

Des cellules assemblées // Source : Morrow Batteries

Cette avancée prometteuse aura tout de même nécessité pas moins de 140 millions d’euros d’investissement pour l’entreprise, qui affiche de très grandes ambitions. Comme elle l’indique dans un autre communiqué, elle prévoit d’atteindre une capacité annuelle allant jusqu’à 20 000 tonnes d’hydroxyde de lithium pour un seul module. Ce qui devrait permettre de produire assez de batteries pour équiper l’équivalent de 500 000 voitures électriques. Néanmoins, cette montée en puissance se fera de manière progressive.

Au total, ce ne sont pas moins de cinq modules qui seront opérationnels, ce qui permettra à AMG d’atteindre progressivement une production allant jusqu’à 100 000 tonnes par an d’ici 2030. Autant dire que ce chiffre est particulièrement intéressant, puisque les experts tablent sur une demande européenne de 700 000 tonnes d’ici à 2030. La production de l’entreprise néerlandaise représentera pas moins de 14 % de parts de marché en Europe à cette échéance.

Un lithium plus propre

Avec cette usine de raffinage de lithium, qui pourrait alors être alimentée par de la matière première extraite dans un gisement européen dans le futur, les voitures électriques produites sur le Vieux continent pourraient devenir bien plus propres qu’avant. Car à l’heure actuelle, l’extraction de ce matériau ainsi que son raffinage se font bien souvent dans des conditions très critiquables, autant sur le plan environnemental qu’humain. Sans parler du fait que ce marché est encore dominé par la Chine, ce qui ne plaît pas du tout à l’Union européenne.

Cette dernière avait justement mis en place diverses mesures afin de barrer la route à l’Empire du Milieu et favoriser l’industrie européenne. De plus, ce lithium raffiné chez nous pourrait ensuite se retrouver dans des voitures électriques aussi produites en Europe, et ainsi la boucle sera bouclée. C’est ce qu’indique le Dr. Stefan Scherer, PDG d’AMG, qui souligne que « la mise en place de notre propre chaîne de valeur complète du lithium contribue également à la loi européenne sur les matières premières critiques et offre une plus grande indépendance pour les matières premières ».

Une mine de lithium

De plus, l’usine, implantée sur la commune de Bitterfeld-Wolfen a aussi permis la création de 80 emplois dans le secteur. Pour l’heure, le lithium raffiné par AMG sera extrait au Brésil puis transporté jusqu’en Europe, mais cela pourrait finir par changer au fil des années. En effet, en septembre dernier, un immense gisement a été découvert en Belgique, permettant de produire l’équivalent de 125 000 voitures électriques par an. De quoi éloigner encore plus le risque de pénurie de matière première.