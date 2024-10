« La voiture électrique n’est pas une mode, c’est l’avenir » clament 7 700 experts et utilisateurs dans une tribune que l’on a signée

La transition vers la mobilité électrique est en marche, mais la désinformation freine son adoption. Des experts et utilisateurs s’unissent pour lever le voile sur les réalités de cette technologie d’avenir.

Chez Frandroid Survoltés, on est des passionnés de tech, c’est vrai. Mais on est aussi profondément engagés dans la transition écologique. La voiture électrique, pour nous, ce n’est pas juste un gadget tech de plus. C’est une véritable solution pour réduire notre impact sur l’environnement, tout en conservant la liberté de mouvement qu’offre la voiture individuelle.

C’est pour cette raison que nous nous sommes joints aux 7 740 signataires d’une tribune publiée sur Libération que vous pouvez également lire sur La Chaine EV. Cette tribune fait suite aux différents reportages diffusés sur TF1 cet été.

Signer cette tribune, c’était pour nous une façon de dire : « Stop ! Il faut rétablir la vérité. » On veut que nos lectrices et lecteurs, et le grand public en général, aient accès à des informations justes et à jour sur la voiture électrique. Parce que, assurément, la technologie a tellement progressé ces dernières années que c’est presque un crime de continuer à colporter les mêmes vieux clichés.

Et puis, il y a aussi un aspect de responsabilité journalistique là-dedans. Chez Frandroid Survoltés, on s’efforce toujours de donner une information précise et vérifiée. Cette tribune, c’était l’occasion de réaffirmer cet engagement, mais aussi d’appeler nos confrères des médias généralistes à faire de même quand il s’agit de parler de voiture électrique.

Bref, signer cette tribune, c’était pour nous une évidence. C’était une façon de dire haut et fort : « Nous, Frandroid Survoltés, on croit en la voiture électrique. On croit en l’innovation technologique au service de l’environnement. Et on est prêts à se battre pour que la vérité soit dite sur ce sujet.« .

Et vous savez quoi ? On ne regrette pas une seconde d’avoir apposé notre signature. Parce qu’au final, c’est ça aussi notre mission : informer, éclairer, et parfois même bousculer un peu les idées reçues.

Les clichés ont la vie dure

Combien de fois avez-vous entendu que les voitures électriques n’ont pas assez d’autonomie ? Ou que leur recharge prend une éternité ? Ces critiques, encore trop souvent relayées dans les médias, ne reflètent plus la réalité d’aujourd’hui. Comme le souligne la tribune : « Les critiques fréquemment formulées à l’encontre des véhicules électriques ne tiennent pas compte des avancées considérables réalisées ces dernières années.«

En effet, l’autonomie des véhicules s’est considérablement améliorée, avec de nombreux modèles dépassant facilement les 400 km sur une seule charge. Quant à la recharge, l’expansion rapide du réseau de bornes rapides permet désormais de faire le plein d’énergie en moins de 30 minutes sur de nombreux axes routiers.

La réalité derrière les chiffres

Un autre point abordé dans la tribune concerne l’impact environnemental des voitures électriques. Contrairement aux idées reçues, leur bilan carbone est nettement plus favorable que celui des véhicules thermiques. Les signataires affirment : « L’empreinte carbone d’une voiture électrique est trois fois inférieure à celle d’un véhicule thermique sur l’ensemble de son cycle de vie. ».

Ce chiffre prend en compte la fabrication de la batterie, souvent pointée du doigt comme étant très polluante. Or, les progrès dans ce domaine sont constants, avec des procédés de fabrication plus propres et surtout, des possibilités de recyclage de plus en plus efficaces. « Les batteries des voitures électriques ont une deuxième vie comme stockage stationnaire, et peuvent être recyclées à l’infini, inscrivant la voiture électrique dans un cercle vertueux« , précise la tribune.

Pourquoi est-il si important de lutter contre cette désinformation ? Tout simplement parce que la transition vers la mobilité électrique est un élément clé de notre lutte contre le changement climatique. En France, les transports représentent plus de 40 % des émissions de CO2, dont près de la moitié est imputable aux voitures particulières.

La tribune rappelle l’urgence de la situation : « La transition vers les véhicules électriques est donc une nécessité impérieuse pour réduire cette empreinte carbone, respecter nos engagements climatiques, et améliorer la qualité de l’air ainsi que la santé publique. »

Il est important de noter que la voiture électrique n’est qu’une partie de la solution pour une mobilité plus durable. Les signataires de la tribune en sont conscients : « Les véhicules électriques ne représentent cependant qu’une partie d’une transformation plus large de notre mobilité. ».

Toujours pas convaincu ? On vous conseille de regarder notre nouvelle émission Survoltés. C’est le moment de vous y mettre.

