La voiture thermique qui revient moins cher que la voiture électrique selon Ouest-France ? Voici nos calculs

Vous vous demandez si une voiture électrique vous coûtera vraiment moins cher qu’un thermique ? Les chiffres avancés par certaines études d’entreprises peuvent prêter à confusion, surtout quand elles sont reprises par un média généraliste, ici, Ouest-France.

Peugeot E-3008 // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Les voitures électriques ont la réputation d’être plus économiques à long terme. Mais est-ce vraiment le cas lorsque vous comparez un véhicule thermique à un véhicule électrique ?

Vous avez peut-être déjà vu des chiffres qui suggèrent que l’électrique coûte plus cher. Par exemple, une analyse publiée par Ouest-France, basée sur les calculs de l’AMO (Automobile Moderne Organisée), avance que les véhicules électriques sont plus coûteux à entretenir et à financer. Mais ces calculs s’appliquent-ils vraiment aux particuliers ? Difficile à croire.

Voyons de plus près les chiffres, et surtout les concepts de PRK et TCO, pour comprendre pourquoi ces résultats peuvent induire en erreur, surtout lorsqu’ils concernent des entreprises.

Source : Ouest-France

PRK et TCO : de quoi parle-t-on exactement ?

Commençons par définir quelques termes techniques souvent utilisés dans ce genre d’analyses, à savoir le PRK et le TCO. Le Prix de Revient Kilométrique (PRK) désigne le coût total qu’un véhicule engendre par kilomètre parcouru. Il inclut toutes les dépenses liées au véhicule : achat, financement, carburant (ou électricité), entretien, assurance, etc. Pour résumer, c’est une manière de répartir les coûts sur la durée de vie d’un véhicule en fonction des kilomètres qu’il a parcourus.

Le TCO, ou Total Cost of Ownership, quant à lui, représente le coût total de possession. Il regroupe tous les frais liés à un véhicule sur une période donnée. Contrairement au PRK, qui ramène tout à un coût par kilomètre, le TCO est un montant global : combien va vous coûter ce véhicule pendant, par exemple, 5 ans. Le TCO est particulièrement utile pour comparer des véhicules entre eux, surtout lorsque vous avez des modèles qui ont des coûts d’achat, de carburant ou d’entretien très différents.

Des coûts d’entretien surestimés pour les particuliers

Dans l’analyse publiée par Ouest-France, le PRK pour un véhicule électrique est légèrement supérieur à celui d’un thermique : 0,377 €/km contre 0,371 €/km. Cela pourrait surprendre, car on s’attend généralement à ce que l’électrique soit moins coûteux à long terme, notamment en raison de la réduction des frais d’entretien, mais aussi la charge à la maison. Mais attention, ces chiffres concernent les entreprises.

En effet, dans le cas des entreprises, les frais d’entretien et de pneus sont souvent plus élevés, car elles roulent plus et peuvent avoir des exigences d’entretien plus strictes. Cela fausse la comparaison pour un particulier, qui ne parcourt souvent pas autant de kilomètres par an et n’a pas les mêmes besoins en entretien.

Pourquoi la voiture électrique devrait coûter moins cher ?

En tant que particulier, la réalité est souvent différente. Les voitures électriques nécessitent en effet moins d’entretien qu’une voiture thermique : pas de vidange, moins de pièces mécaniques à changer (comme les courroies ou les systèmes d’échappement), et les freins s’usent moins grâce au freinage régénératif. Dans une analyse plus réaliste pour un particulier, les frais d’entretien pour un véhicule électrique devraient être bien inférieurs à ceux d’un véhicule thermique. Ce point à lui seul pourrait faire basculer le PRK en faveur de l’électrique.

D’autre part, si vous rechargez principalement à domicile, votre coût énergétique pour un véhicule électrique sera bien inférieur à celui avancé pour une entreprise. Les entreprises peuvent payer plus cher pour l’électricité en raison des recharges fréquentes sur des bornes publiques. À domicile, avec des tarifs plus avantageux (et pourquoi pas, des panneaux solaires ?), ce coût diminue drastiquement.

Quid du financement ?

Le financement joue aussi un rôle clé dans ces comparaisons. Dans les calculs de l’AMO, le coût de financement d’un véhicule électrique est largement supérieur à celui d’un véhicule thermique. Cela peut être dû au prix d’achat initial plus élevé des véhicules électriques. Cependant, pour un particulier, des aides à l’achat ou des subventions comme le bonus écologique (jusqu’à 5 000 €) peuvent alléger cette charge. Ce genre de subventions n’est souvent pas pris en compte dans les analyses pour les entreprises, ce qui fausse encore la comparaison.

Un exemple : celui de la Peugeot 3008

Prenons l’exemple du Peugeot 3008, un SUV très apprécié, qui se décline à la fois en version hybride et électrique. Le modèle 3008 Hybrid 136 ch e-DCS6 en finition Allure est proposé à 38 490 euros, tandis que la version 100 % électrique en finition Allure est affichée à 44 990 euros, avant déduction des aides gouvernementales, telles que le bonus écologique.

Sur le papier, la version 100 % électrique du Peugeot 3008 semble plus chère que la version hybride : 44 990 euros contre 38 490 euros pour l’hybride. Cela représente une différence de 6 500 euros en faveur de l’hybride. Mais cette différence de prix n’est pas si simple à interpréter, car le véhicule électrique bénéficie d’un bonus écologique minimum de 4 000 euros, ce qui ramène son prix à 40 990 euros.

Source : Peugeot

Il reste donc un écart de 2 500 euros. Mais faut-il s’arrêter à cette seule différence de prix ? Pas vraiment. Pour comprendre la véritable différence de coût entre ces deux modèles, il faut aussi prendre en compte l’entretien, le carburant (ou l’électricité) et d’autres frais sur le long terme.

L’entretien : avantage à l’électrique

L’un des principaux avantages des véhicules électriques est le coût d’entretien réduit. Pas de moteur thermique, pas de vidange, pas de pièces comme la courroie de distribution ou l’embrayage à remplacer. Pour un modèle hybride, bien que le moteur thermique soit plus petit, il nécessite toujours des entretiens réguliers similaires à un véhicule essence ou diesel.

En termes d’assurance, bien que les primes d’assurance pour un véhicule électrique soient légèrement plus élevées que pour un hybride, l’économie sur l’entretien compense largement cet écart sur la durée. Si vous êtes un conducteur qui parcourt environ 15 000 km par an, l’entretien de votre véhicule électrique pourrait être jusqu’à 30 % moins cher que celui d’un hybride.

Consommation énergétique : carburant vs électricité

Côté énergie, l’électricité est également beaucoup moins chère que le carburant. Le coût par kilomètre parcouru en véhicule électrique dépend en grande partie de votre mode de recharge. Si vous rechargez à domicile, les économies sont encore plus intéressantes. En France, avec un tarif résidentiel d’électricité autour de 0,20 €/kWh, la recharge complète d’un véhicule électrique coûte bien moins cher qu’un plein de carburant pour un hybride.

À l’inverse, la version hybride 136 ch de la 3008 consommera, en moyenne, 5 litres aux 100 km en usage mixte, ce qui représente environ 8 € pour 100 km (avec un prix moyen du carburant de 1,60 €/L). Pour l’électrique, si l’on considère une consommation moyenne de 18 kWh/100 km (oui, il y a des voitures électriques qui consomment moins), cela revient à environ 3,60 € pour 100 km. En parcourant 15 000 km par an, vous pourriez économiser près de 660 € par an rien que sur l’énergie.

Coût total de possession : faisons les calculs

Maintenant, si l’on compare les coûts totaux sur 5 ans, en supposant un kilométrage annuel de 15 000 km, voici ce que cela donnerait :

Peugeot 3008 Hybrid 136 ch :

Prix d’achat : 38 490 €

: 38 490 € Carburant annuel : environ 1 200 €

: environ 1 200 € Entretien annuel : environ 700 €

: environ 700 € Total sur 5 ans : environ 45 490 €

Peugeot 3008 électrique :

Prix d’achat après bonus : 40 990 €

: 40 990 € Électricité annuelle : environ 540 €

: environ 540 € Entretien annuel : environ 300 €

: environ 300 € Total sur 5 ans : environ 43 890 €

Sur cette base, le TCO de la version électrique est plus compétitif que celui de l’hybride, grâce aux économies réalisées sur le carburant et l’entretien.

En conclusion, si vous êtes un particulier, méfiez-vous des calculs trop généraux, surtout ceux basés sur des entreprises. Ils ne reflètent pas toujours la réalité de vos coûts potentiels.

Avec des frais d’entretien réduits, un coût énergétique plus bas et des subventions à l’achat, les voitures électriques devraient en fait s’avérer plus économiques que leurs homologues thermiques.

Cependant, tout dépend de votre usage, du modèle de voiture que vous avez choisi, de la manière dont vous financez le véhicule, et surtout, où et comment vous le rechargez.