Un van électrique chinois très alléchant, le n°2 du vélo en Europe dans le dur et d’astucieux acteurs japonais – Le récap’ Survoltés

La semaine du 21 octobre a été marquée par plusieurs actualités Survoltés importantes : un van électrique chinois très prometteur a été révélé, la note financière du n°1 du vélo en Europe Accell Group a été abaissée et l’astucieuse méthode d’acteurs japonais pour rattraper leur retard sur la voiture électrique.

Zeekr Mix // Source : Zeekr

Zeekr Mix : un van électrique innovant pour concurrencer les SUV

Le Zeekr Mix, un van électrique chinois tout récemment présenté, se distingue par son design spacieux et sa capacité de recharge ultra rapide de 10 minutes. Équipé d’un moteur de 421 chevaux et de batteries offrant jusqu’à 600 km d’autonomie, ce véhicule cherche à allier confort et performance. Avec ses portes coulissantes innovantes et un intérieur riche en fonctionnalités, le Mix ambitionne de s’imposer face aux SUV et pourrait arriver en Europe en 2025.

Accell Group en difficulté, Moody’s baisse sa note

Accell Group, leader du vélo en Europe, reste en difficulté malgré un soutien financier récent de 600 millions d’euros de la part de ses principaux actionnaires. L’agence Moody’s a d’ailleurs abaissé sa note en raison de finances fragiles et d’un endettement persistant de 800 millions d’euros. Avec une trésorerie faible et des conditions de crédit tendues, l’avenir de la société, qui possède Lapierre et Haibike, entre autres, reste incertain.

Quand les constructeurs japonais démontent les voitures électriques chinoises

Le BYD Atto 3, produit en Chine à un coût bien inférieur aux standards occidentaux, intrigue les constructeurs japonais. Tant et si et bien que plusieurs entreprises nipponnes se sont alliées pour la démonter, littéralement. Et ce afin de mieux comprendre ses atouts, notamment basés sur une production internalisée et des composants réduits. Les ingénieurs japonais espèrent ainsi rattraper leur retard dans le domaine de la VE.