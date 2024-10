Avec sa charge en 10 minutes et son espace à bord XXL, cette voiture électrique veut enterrer les SUV

Après sa présentation en avril 2024, le Zeekr Mix est officiellement lancé en Chine. Cette étonnante voiture électrique prend la forme d’un van et veut soigner ses passagers, sans oublier une autonomie XXL et une recharge en 10 minutes. Voici ses caractéristiques.

Zeekr Mix // Source : Zeekr

On commence à beaucoup parler de Zeekr, et c’est plutôt normal. Cette jeune marque chinoise commercialise des voitures électriques assez remarquables, cumulant les innovations technologiques à des prix bien placés.

Une gamme qui vient d’être rejointe par le Mix, un van 100 % électrique. Après une présentation au Salon de Beijing en mars, les ventes sont ouvertes en Chine, de quoi découvrir sur le site de la marque les derniers secrets de cette voiture électrique qui met l’accent sur la praticité.

Des portes uniques en leur genre

La carrosserie de ce Zeekr Mix était déjà connue, mais continue d’étonner. Ce profil de van fait évidemment penser au Volkswagen ID. Buzz, et les dimensions n’en sont pas si éloignées : comptez 4,69 m de long pour 1,99 m de large et 1,77 m de haut.

Zeekr Mix // Source : Zeekr

Le style est dans les canons de Zeekr, avec le Stargate à l’avant – ce bandeau LED entièrement personnalisable de 2,41 m de long – et des surfaces assez fluides. La marque parle même d’un style inspiré de la station spatiale Tiangong.

La pièce maîtresse de ce Zeekr Mix est sans nul doute ses portes. Côté droit, les deux coulissent, de quoi libérer 1,48 m d’accès à bord sans le moindre montant central (les portes étant renforcées pour conserver un niveau de sécurité suffisant). Côté gauche, la porte arrière coulisse également, mais la porte conducteur s’ouvre de façon plus traditionnelle.

Un habitacle ultra spacieux

Ces portes donnent accès à un espace intérieur mettant les occupants à l’honneur. Ainsi, les sièges avant peuvent pivoter pour faire face aux passagers arrière, qui disposent d’un espace aux jambes assez phénoménal de 96 cm de long.

Zeekr Mix // Source : Zeekr

Un volume immense qui ne semble pas avoir été obtenu au détriment du coffre, puisque Zeekr annonce un volume plutôt décent de 568 litres.

La planche de bord fait le plein de technologies avec deux écrans : un pour le conducteur de 13,02 pouces associé à une vision tête-haute, ainsi qu’une dalle de 15,05 pouces au centre pour l’ensemble des réglages et des informations.

Zeekr Mix // Source : Zeekr

Le toit vitré est de série, de même que le cuir Nappa. Les sièges sont tous chauffants, massants et ventilés, tandis qu’un îlot central coulissant renferme des espaces de rangement… ainsi qu’un réfrigérateur. Ah, et un système-son de 2 160 W et 21 haut-parleurs est là pour s’occuper de vos oreilles.

Un moteur, deux batteries

Niveau châssis, le Zeekr Mix resserre les choix de configuration. Un seul moteur est proposé : placé à l’arrière, il annonce une puissance de 421 ch (310 kW). Cet emplacement permet aux roues avant de braquer à fond, limitant le diamètre de braquage à 9,9 m – un score de citadine.

Zeekr Mix // Source : Zeekr

Ce moteur est alimenté par deux batteries au choix. La première est la célèbre Golden Brick développée en interne. C’est une batterie LFP (lithium-fer-phosphate) de 76 kWh, annonçant une autonomie de 550 km en une charge selon le cycle chinois CLTC. Comptez environ 470 km une fois converti aux normes européennes WLTP, plus réalistes.

Mais la plus grande qualité de cette Golden Brick, c’est bien ses performances de recharge. Grâce à une architecture 800 volts et une capacité de recharge de 5,5 C, il est possible de passer de 10 à 80 % de la batterie en seulement 10,5 minutes !

Zeekr Mix // Source : Zeekr

Si vous avez besoin de plus d’autonomie, un second pack est disponible. Il s’agit d’une Qilin fournie par CATL de 102 kWh. L’autonomie passe alors à 702 km CLTC (environ 600 km WLTP) et la recharge reste remarquable, avec un 10-80 % expédié en 15 minutes.

Une tarification assez ambitieuse

Niveau prix, il faut compter 279 900 yuans pour la « petite » batterie et 299 900 yuans pour la grosse. C’est l’équivalent de 36 500 et 39 000 euros, et c’est également plus cher que le Zeekr 7X, le SUV familial de la marque fraîchement dévoilé. En contrepartie, l’équipement est pléthorique.

Zeekr Mix // Source : Zeekr

Verra-t-on ce Zeekr Mix dans nos rues ? La question se pose, puisque la marque est déjà disponible dans plusieurs pays d’Europe et que son arrivée en France est prévue pour 2025. Reste à connaître son prix européen, qui pourrait subir de plein fouet les hausses des frais de douane sur les voitures électriques chinoises décidée par la Commission européenne.

Quoi qu’il en soit, il pourrait être un sacré concurrent au Volkswagen ID. Buzz, ainsi qu’une alternative originale et fraîche aux innombrables SUV électriques. Les monospaces seraient-ils de retour ?